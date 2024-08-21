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    4. "Kocamı böyle yaparken yakalasam..." Spor salonunda spor yaptığını sanıyordu! İçeri girince şoke oldu

    "Kocamı böyle yaparken yakalasam..." Spor salonunda spor yaptığını sanıyordu! İçeri girince şoke oldu

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    21.08.2024 10:34
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    ABD'de yaşayan bir kadın, kocasının neden bu kadar uzun süre egzersiz yaptığını sorgulamaya başladı. Araştırmaya başlayan kadın, kocası içerideyken spor salonunun kapısını açıp içeri girdiğinde, onu çok farklı bir şey yaparken yakaladığında şoke oldu. Sosyal medyada paylaşılan o videoya yorum yağdı.

    ABD'de yaşayan bir kadın, kocasının gizli egzersiz rutinini keşfettikten sonra şaşkına döndü. Kocasının neden bu kadar uzun süre egzersiz yaptığını merak eden kadın, araştırmaya karar verdi ve sonuçlarını TikTok'ta paylaştı.

    Dailystar'da yer alan habere göre; nate_t3xas tarafından paylaşılan video hızla viral oldu ve 1 milyondan fazla izlenme aldı. İnsanlar spor salonunun kapısı açıldığında gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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    Videonun başlığı şöyleydi: "Kocası 'egzersiz yaparken' yakalandı". Videoda kadın, kocasının Mariah Carey'nin hit şarkısı eşliğinde enerjik bir şekilde dans ettiğini ortaya çıkardı. Britney Spears'tan esinlenen koreografi ve enerjik omuz hareketleri içeren coşkulu dans hareketleri, izleyenleri kahkahalara boğdu.

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    Video, izleyenlerden binlerce yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Bu mutluluk ve neşe seviyesini normalleştirmeliyiz" yorumunu yaptı.

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    Sosyal medya kullanıcıları, adamın ustaca hareketlerine övgüler yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise yorumunda "Kocamı böyle yaparken yakalasam çok daha fazla aşık olurdum." dedi. Kullanıcılardan "Tekrar aşık olurdum." yorumları da geldi.

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    spor spor salonu koca
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