"Kocamı böyle yaparken yakalasam..." Spor salonunda spor yaptığını sanıyordu! İçeri girince şoke oldu

ABD'de yaşayan bir kadın, kocasının gizli egzersiz rutinini keşfettikten sonra şaşkına döndü. Kocasının neden bu kadar uzun süre egzersiz yaptığını merak eden kadın, araştırmaya karar verdi ve sonuçlarını TikTok'ta paylaştı.

Dailystar'da yer alan habere göre; nate_t3xas tarafından paylaşılan video hızla viral oldu ve 1 milyondan fazla izlenme aldı. İnsanlar spor salonunun kapısı açıldığında gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Videonun başlığı şöyleydi: "Kocası 'egzersiz yaparken' yakalandı". Videoda kadın, kocasının Mariah Carey'nin hit şarkısı eşliğinde enerjik bir şekilde dans ettiğini ortaya çıkardı. Britney Spears'tan esinlenen koreografi ve enerjik omuz hareketleri içeren coşkulu dans hareketleri, izleyenleri kahkahalara boğdu.

Video, izleyenlerden binlerce yorum aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Bu mutluluk ve neşe seviyesini normalleştirmeliyiz" yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları, adamın ustaca hareketlerine övgüler yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise yorumunda "Kocamı böyle yaparken yakalasam çok daha fazla aşık olurdum." dedi. Kullanıcılardan "Tekrar aşık olurdum." yorumları da geldi.