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  4. Kocası camdan dışarı bakmasına bile izin vermiyordu! O kadın hakkında 'zina' kararı: "İnternette kendini bekar olarak tanıtıp farklı erkeklerin evine girip çıkmak..."

Kocası camdan dışarı bakmasına bile izin vermiyordu! O kadın hakkında 'zina' kararı: "İnternette kendini bekar olarak tanıtıp farklı erkeklerin evine girip çıkmak..."

06.10.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Kendini sanal alemde bekar olarak tanıtan kadın hakkında eşiyle boşanma davasında dikkat çekici bir karar geldi. Davacı-karşı davalı kadın vekili erkek hakkında; yatağını ayırdığı, hem ilgisiz hem kıskanç olduğu, camdan dışarı bakmasına dahi izin vermediği gibi birçok iddia ortaya atarak boşanma talep etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Kendini internette bekar olarak tanıtıp, farklı erkeklerin evine girip çıkmak ve bu erkeklerle cinsel içerikli fotoğraflar paylaşmak zinaya delalet eder" dedi.

Kocası camdan dışarı bakmasına bile izin vermiyordu! O kadın hakkında 'zina' kararı: "İnternette kendini bekar olarak tanıtıp farklı erkeklerin evine girip çıkmak..."

Yargıtay’dan boşanma davalarına ilişkin ilgilendiren önemli bir zina kararı geldi. Kadın ve vekili, erkeğin küçük düşürücü sözler söyleyip kadına ve ortak çocuklara şiddet uyguladığı gibi iddialar ortaya attı. Erkek tarafı ise iddiaları reddederken kadının sosyal medyada değişik isimlerle hesaplar açtığını öne sürdü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda kadının farklı erkeklerin evine girip çıktığına, erkeğin de evden çıkarken kadının üzerine kapıyı kilitlediğine dikkat çekildi.

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye göre, davacı-karşı davalı kadın vekili, erkeğin, aşırı kıskanç olduğunu, kadına ve ortak çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını, yatağını ayırdığını, baskıcı olduğunu, birlik görevini ihmal ettiğini, küçük düşürücü sözler söylediğini, ailesi ile görüşmesine izin vermediğini, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığını, hakaret ettiğini, ilgisiz olduğunu, karşı davada dayanılan vakaların gerçeği yansıtmadığını, tarafların boşanmalarına ve karşı davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Davalı-karşı davacı erkek vekili, asıl davada dayanılan vakaların gerçeği yansıtmadığını, kadının, birden fazla kez sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, birlik görevini ihmal ettiğini, ortak konutu terk ettiğini, sık sık telefon hattını değiştirdiğini, gizli telefon kullandığını, sosyal medyada değişik isimlerle hesaplar açtığını iddia ederek karşı davanın kabulü ile tarafların 4721 sayılı Kanunu’nun 161 inci ve 163 üncü maddeleri hükümleri gereği boşanmalarına, asıl davanın reddine karar verilmesini talep etti.

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İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFLARI EŞİT KUSURLU SAYIP BOŞANMAYA KARAR VERDİ

İlk derece mahkemesi, erkeğin, kadının üzerine kapıyı kilitlediği, giyimine müdahale ettiği, hakaret ettiği, aşırı kıskanç olduğu, fiziksel şiddet uyguladığı, kadının ise telefonda başka erkeklerle görüştüğü, cinsel içerikli fotoğraflar paylaştığı, kendisini sosyal medyada bekar ve farklı isimlerle hesap açtığı, bu hususun tüm dosya bütününde sabit olduğu gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.

Belirtilen karara karşı süresi içinde davalı-karşı davacı erkek vekili tarafından istinaf isteminde bulunuldu. Bölge adliye mahkemesi, eksik hususlar sebebi ile dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi. İlk Derece Mahkemesi bir kez daha tarafların boşanmasına karar verdi. Bu karara karşı da süresi içinde davalı-karşı davacı erkek vekili istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf istemini esastan reddetti. Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararına karşı süresi içinde davalı-karşı davacı erkek vekili temyiz isteminde bulundu.

'SANAL ALEM' KARARI: HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME HUKUKİ KARARI...

Dosyayı temyiz aşamasında ele alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yaptığı inceleme neticesinde bozma ilâmında şu ifadelere yer verdi:

“Taraflarca karşılıklı olarak açılan boşanma davalarının yapılan yargılaması sonucunda İlk Derece Mahkemesince; kadına, sürekli başka erkeklerle görüştüğü, kendisini sosyal medyada Zeynep ismi ile bekar olarak tanıttığı, farklı erkeklerin evine girip çıktığı, sosyal medyada bu erkeklerle görüşüp mesajlaşmak suretiyle cinsel içerikli fotoğraflar paylaştığı ve farklı isimlerle hesaplar açtığı, sık sık ortak konuttan gittiği, erkeğe ise evden çıkarken kadının üzerine kapıyı kilitlediği, giyimine karıştığı, aşırı kıskanç olduğu, yaşam tarzına müdahale ettiği, camdan dışarı bakmasına dahi izin vermediği, kadına hakaret ettiği vakaları kusur olarak yüklenmiş ve boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek asıl davanın evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak karşı davanın ise haysiyetsiz hayat sürme hukuki sebebine dayalı olarak kabulü ile tarafların boşanmalarına ve fer’îlerine karar verilmiştir.

Kararın davalı-karşı davacı erkek vekili tarafından asıl davanın kabulü, 4721 sayılı Kanunu’nun 161 inci ve 162 inci maddeleri hükümleri uyarınca açtığı karşı davasının reddi, kusur belirmesi, tazminat taleplerinin reddi, tedbir nafakası, yetki itirazının reddi yönünden istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemesince, davalı-karşı davacı erkek vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, karar davalı-karşı davacı erkek vekili tarafından temyiz edilmiştir. Toplanan delillere ve İlk Derece Mahkemesince kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre kadının zina eyleminin ispatlandığı, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının, erkeğe nazaran ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. O halde, erkek tarafından zina hukuki sebebine dayalı olarak açılan davanın da kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır.”

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya boşanma zina

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