Kocasının boğarak öldürdüğü Özlem, 'Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür' demiş

İddianamede, sanık Güneş'in aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Özlem Güneş'i saat 01.30- 02.00 sıralarında boğarak öldürdüğü, sabah saat 05.00 sıralarına kadar eşinin cesedinin yanında durduğu belirtildi. Sanığın daha sonra bıçak ile intihar etmek amacıyla sol el bileğini kesmeye çalıştığı, ancak intihar edemeyeceğini anlayınca, bu kez haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla aynı bıçak ile sol boyun bölgesine 2 kesi attığı belirtilen iddianamede, sanık Zülküf Güneş'in daha sonra 112'yi arayarak yetkililere haber verdiği kaydedildi. Olay yeri inceleme raporlarında, olay yerinde ve sanığın vücudundaki yara izlerinde yapılan incelemelerde, kan izlerin sanığın boğuştuklarını söylediği bölgeden uzak olması ve yara izlerinin niteliği dikkate alındığında sanığın haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendisine zarar verdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

SAVUNMA YAPMADI

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapması için sanık Zülküf Güneş'e söz verildi. Avukatının sağlık mazereti nedeniyle duruşmada bulunmadığını söyleyen Zülküf Güneş, "Bu nedenle savunmamı ayrıntılı şekilde avukatımla birlikte yapmak istiyorum. Bu celsede savunma yapmak istemiyorum" dedi.

'BU ADAM BENİ ÖLDÜRÜRSE BOĞAZIMI SIKARAK ÖLDÜRÜR'

Daha sonra söz verilen Özlem Güneş'in babası Servet Gön, olayı, torunlarını kendisine teslim eden polislerden öğrendiğini belirterek, "Sanıktan şikayetçiyim. Ben olay tarihinde polis tarafından aranmamın ardından İzmit'e geldim. Karakola gittiğimde iki çocuğu bana verdiler. Olayı emniyette öğrendim. Kızım daha önce bir kez boşanma davası açtı. Ancak daha sonra geri çekti. Daha sonra tekrar boşanma davası açtı. Bu sırada yine darp olayı olduğunu hatırlıyorum. Daha öncesinde kızım ve sanık Edirne Keşan'da yaşıyordu. O dönemde de boğazını sıkıp darbettiğini hatırlıyorum. Biz aile içine karışmamak için uzun süre müdahale etmek istemedik. Fakat Kocaeli'de de bu boğaz sıkma olayı tekrarlanınca kızım annesine, 'Bu adam beni öldürürse boğazımı sıkarak öldürür' demiş. Eşimin bu yönde beyanı oldu" dedi.