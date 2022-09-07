Kocasının kokusundan parkinson olduğunu anladı! Hastalıkları koklayarak teşhis edebilir

İskoçya'da yaşayan 72 yaşındaki Joy Milne kocasının kokusunda değişiklik fark ederek 12 yıl önce parkinson olduğunu düşündüğünü belirtti. 12 yıl sonra eşine Parkinson tanısı konuldu. Parkinson kokusunun en güçlü şekilde terli koltuk altlarından değil, insanların boyunlarının arkasından ve kürek kemiklerinin arasından geldiğini keşfedildi. Joy parkinson kokusu hakkında, "Özellikle omuzlarında ve ensesinde bu küflü oldukça hoş olmayan koku vardı ve derisi kesinlikle değişmişti." dedi. Joy Milne , kocasında fark ettiği kokunun normal kokusundan farklı olarak "misk" bir aroma olduğunu tanımladı. Bayan Milne kocasının ölümünün ardından kendini Parkinson araştırmalarına adadı.

KOKU ENSEDEN ANLAŞILIYOR

Parkinson kokusunu alabilen Joy Milne, bilim adamlarının hastalığı tespit eden bir test bulmasına yardımcı oldu. Araştırmacılar, Parkinson hastalığının birinin ensesinden üç dakika içinde tanımlanabileceğini söylüyor. Hastaların enselerinden ve sırtlarından pamuklu bir çubuk ile alınan sebumlar analiz edildi. Araştırma, örneklerde, 500'ü Parkinson hastaları ve kontrol grubu arasında farklı olan 4.000'den fazla benzersiz bileşik buldu.Daha önce hastalık için kesin bir test yapılmamıştı, doktorlar bunun yerine birinin semptomlarına ve tıbbi geçmişine dayanarak tanı koydu.

YOLDA YÜRÜRKEN PARKİNSON HASTALARINI ANLIYOR

Daha iyi bir test ve erken teşhis, hastaların beyin hücrelerinin işlevini korumalarına, sarsıntılı hareketleri azaltmalarına ve hastalığı yavaşlatmalarına yardımcı olabilir. Bayan Milne, kanser ve tüberküloz (TB) gibi diğer hastalıkların kokusunu alıp alamayacağını görmek için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor. Bazen süpermarkette veya sokakta yürürken Parkinson hastalarının kokusunu alabildiğini, ancak tıp etiği uzmanları tarafından onlara söyleyemediğini söyledi.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Kalıtsal hiperozmiye - kokulara karşı yüksek hassasiyete sahip olan Bayan Milne, "Kocam ölmeden önceki gece, bu acımasız hastalık için bir test yapılıncaya kadar Parkinson araştırmalarına yardım edeceğime söz verdim. Erken teşhis konulan insanlara yardım etme yeteneğim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum.'

