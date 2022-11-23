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Kocasının "utanç verici" cinsel sırrını ifşa etti! Seksomnia hastalığı uykuda gerçekleşiyor

23.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinselliğe dair bilinmeyen birçok bilgi bulunuyor. Cinsel sorunlar bu konuda yeterince bilgi sahibi olunmaması ve tedavi olmaya utanılmasından kaynaklanıyor. Ancak bazı bilgileri hastaların kendilerinin paylaşması en doğru karar olarak görülüyor. İnternet üzerinden kocasının seksomnia hastalığını paylaşan kadın okuyucuları şaşırttı. Seksomnia hastalığını ilk kez duyanlar bu hastalığın gerçeklerine inanamadı.

Kocasının "utanç verici" cinsel sırrını ifşa etti! Seksomnia hastalığı uykuda gerçekleşiyor

Seksomnia hastalığı uyku sırasında yaşanan cinsel birlikteliklere verilen isimdir. Bu hastalık aynı zamanda mastürbasyon yapma eğilimi de gösterebilir. İlişkinin içerisinde çeşitli sorunlara neden olabilen seksomnia hastalığı olan kocasını paylaşan Rachel takma adını kullanan kadın kocası Nick'in derin uykudayken "seks uykusu" yaşadığını iddia etti.

ERTESİ SABAH HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORDU

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Ben derin uykudaydım, eşimin de derin uykuda olduğunu sanıyordum ve birdenbire benimle biraz ilgilenmeye başladı," dedi " “Onunla konuşmaya çalıştım ve neler olduğunu sordum. Derin uykuda olduğu belliydi, tepki vermedi ve sonra bilincinin yerinde olmadığını fark ettim. Ertesi sabah kendisine bahsettiğimde, hiçbir şey hatırlamıyordu.”

SEKS HAYATLARINI İYİLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

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Rachel, Nick'in çoğu zaman seks daha fazla dahil olduğunda uyandığını ve "10 üzerinden 6 başarı oranına" sahip olduklarını söylediğini açıkladı. Rachel, bu durumun seks hayatlarını gerçekten iyileştirdiğini öne sürerek şaka yaptı.

UYURGEZERLİKLE BAĞLANTILI

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Uykusuzluk ve uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları, stres veya kaygı, alkol alma, uyku yoksunluğu, kötü uyku koşulları, seyahat ve hatta aynı yatağı paylaşmak gibi belirli davranışlar ve faaliyetler cinsel uykusuzluğu şiddetlendirebilir. Seks uykusu yaşayan bazı insanlar da uyurgezerdir veya belki bir noktada uyurgezer olmuştur.

TECAVÜZ SUÇLAMALARI VAR

Nörolog Dr. Guy Leschziner, seks uykucu hastası Tom'un durumunu ayrıntılarıyla anlattı. Seksi "tuhaf ve sinir bozucu" olarak nitelendiren partneri Sarah ile seks başlatmaya çalıştığını belirtti. Bu konuda eski sevgilisine uyurken tecavüz etmekten 3.5 yıl hapiste geçirdiği zamanla bir bağlantı kurdu. Tom ve Sarah'nın sorunlarını çözmeye yardımcı olması için bir uyku doktoruna erişimi vardı ama herkes o kadar şanslı değildi. En aşırı durumlarda, ultra-nadir durum olan bu hastalık suçlanan tecavüzcüler için yasal savunmalarda kullanılmıştır.

KADINLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR

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Erkekleri daha sık etkiliyor gibi görünse de, bir kadın geçen yıl kendi cinsel uykusuzluk deneyimlerini anlattı. Morgan Mandriota yıllar önce geceyi bir arkadaşının evinde geçirmiş, iyi bir uyku çekmiş ve ertesi sabah ailesiyle kahvaltı yapmak için uyanmış. Önceki gece uykusunda inlediğine dair hiçbir fikri yokmuş. Gece o kadar yüksek sesle inlemiş ki tüm aileyi uyandırmış.

SEKSOMNİA NEDENLERİ

  • Uyku eksikliği
  • Stres
  • Kaygı
  • Yorgunluk
  • Rutin kullanılan ilaçlar
  • Alkol tüketimi
  • Düzensiz uyku

SEKSOMNİA TEDAVİSİ

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Seksomnia genellikle uyku apnesi ya da huzursuz bacak sendromu gibi farklı uyku bozukluklarının sonucu olabilmektedir. Bu yüzden bu tarz altta yatan rahatsızlıkların tedavi edilmesiyle beraber, uykuda seks hastalığı da tedavi edilebilmektedir. Eğer hasta, uykuda seks hastalığı başlangıcından önce yeni bir ilaç kullanmaya başladıysa, bu ilaç bu rahatsızlığı tetikliyor olabilir. Dolayısıyla yeni başlanan ilacı doktor kontrolünde değiştirmek, rahatsızlığın ortadan kalkmasını sağlayabilir.

TEDAVİ İÇİN TERAPİ ALINABİLİR

Depresyon, anksiyete ve stres gibi durumlar, sexomniaya ve uyku düzensizliğine neden olabilmektedir. Bu tarz rahatsızlıklara karşı ilaçlar almak ya da psikiyatrik terapi görmek, uykuda seks hastalığının ortadan kalkmasını sağlayabilir.

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