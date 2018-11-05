Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

İstanbul'da müteahhit A.A.H., ülkesi Irak'ta tanıştığı 28 yaşındaki Roa W. ile 3 yıl sevgili olarak yaşadı. Iraklı müteahhit, kız arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak iddiaya göre Roa W. "Ayrılmam" diyerek tepki gösterdi. Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında ayrılığı kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları görüntüler bulunduğunu öne sürdü. "İstediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim" dediği iddia edilen kadın, iş adamından 50 bin dolar para aldı.
KOCASI DA PARA İSTEDİ
Roa W.'nin kocası da iş adamını arayarak 40 bin dolar daha vermemesi halinde görüntüleri internete yayacağını söyledi. İkili daha sonra işadamından 1 milyon dolar daha istedi. A.A.H, Roa W.'nin İstanbul'da olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu.
OTELDE GÖZALTI
Roa W. ve eşi Abdülkerim C. Marmaris'te bir otelde gözaltına alındı. Mahkeme sanıklara ayrı ayrı 3'er yıl 9 ay hapis cezası verdi. (Milliyet)
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