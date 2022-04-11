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  4. Koçbaşlarıyla evlere girildi! Adana'da çeteye operasyon, gözaltılar var

Koçbaşlarıyla evlere girildi! Adana'da çeteye operasyon, gözaltılar var

11.04.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 30 kişi yakalandı.

Adana'da şafak vakti bir çeteye operasyon düzenlendi. Cinayet, uyuştucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda koçbaşlarıyla girilen evler didik didik arandı.

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ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ

İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.

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30 KİŞİYE GÖZALTI

Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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(DHA)


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Gözaltı Adana
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