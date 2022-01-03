Koenigsegg sosyal medyada paylaştı, merak uyandırdı!

Sadece bizler değil, otomobil üreticileri de yeni yıl için yeni umutlar besliyor. Çip krizinin, pandeminin ve daha nice üretim sorunlarının gölgesinde yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Bu yüzden otomobil üreticilerinin çok sıkı çalışmalar yaptığı bariz. Ancak bir marka var ki, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yeni yılın hemen başında merak uyandırmayı başarmış durumda; Evet, İsveçli Koenigsegg'den bahsediyoruz.

KOENIGSEGG'DEN GİZEMLİ PAYLAŞIM

Koenigsegg, sosyal medyaya bir fotoğraf yükledi. Markanın Facebook hesabında yayınlanan fotoğraf, düz çizgileri ile klasik Koenigsegg silüetine sahip olduğu görünen, gölgede kalmış bir otomobili gösteriyor.

Otomobil gölgede kalsa da yine de bazı detaylara ulaşmak mümkün. Örneğin, arka lambaların tasarımı 2006 CCX'i hatırlatırken, ön ayırıcı 2004 CCR'yi ve ince arka difüzör ise Agera modelini akıllara getiriyor. Yani markanın önceki otomobillerinin tasarımını yansıtıyor.

Koenigsegg, paylaşımında ise "Sevgili 2022, işte yeni yıl kararımız - Akıllı mühendislik ve optimum tasarım sayesinde daha üstün performans. İşte başlıyoruz!" ifadelerini kullanıyor.

SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE Mİ?

İsveçli üretici, bu paylaşım ile yeni bir hiper otomobilin ön izlemesini yapmış olabilir. Ancak 2022, firma için bir ilk olan CC8S'nin teslimatının 20. yıl dönümü.

Bu yüzden gösterilen bu otomobilin, CC8S'e bir saygı duruşu olması mümkün. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil.

