HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Koenigsegg sosyal medyada paylaştı, merak uyandırdı!

Koenigsegg sosyal medyada paylaştı, merak uyandırdı!

03.01.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg, sosyal medya hesabından gizemli bir fotoğraf yayınladı. Fazlasıyla merak uyandıran fotoğraf, yeni bir hiper otomobilin müjdecisi olabilir.

Koenigsegg sosyal medyada paylaştı, merak uyandırdı!

Sadece bizler değil, otomobil üreticileri de yeni yıl için yeni umutlar besliyor. Çip krizinin, pandeminin ve daha nice üretim sorunlarının gölgesinde yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Bu yüzden otomobil üreticilerinin çok sıkı çalışmalar yaptığı bariz. Ancak bir marka var ki, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yeni yılın hemen başında merak uyandırmayı başarmış durumda; Evet, İsveçli Koenigsegg'den bahsediyoruz.

KOENIGSEGG'DEN GİZEMLİ PAYLAŞIM

Koenigsegg, sosyal medyaya bir fotoğraf yükledi. Markanın Facebook hesabında yayınlanan fotoğraf, düz çizgileri ile klasik Koenigsegg silüetine sahip olduğu görünen, gölgede kalmış bir otomobili gösteriyor.

270824456_4970028466388369_8187018709628833625_n

Otomobil gölgede kalsa da yine de bazı detaylara ulaşmak mümkün. Örneğin, arka lambaların tasarımı 2006 CCX'i hatırlatırken, ön ayırıcı 2004 CCR'yi ve ince arka difüzör ise Agera modelini akıllara getiriyor. Yani markanın önceki otomobillerinin tasarımını yansıtıyor.

Koenigsegg, paylaşımında ise "Sevgili 2022, işte yeni yıl kararımız - Akıllı mühendislik ve optimum tasarım sayesinde daha üstün performans. İşte başlıyoruz!" ifadelerini kullanıyor.

SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE Mİ?

İsveçli üretici, bu paylaşım ile yeni bir hiper otomobilin ön izlemesini yapmış olabilir. Ancak 2022, firma için bir ilk olan CC8S'nin teslimatının 20. yıl dönümü.

Bu yüzden gösterilen bu otomobilin, CC8S'e bir saygı duruşu olması mümkün. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Otomobil devi 2021'i rekorla kapattı!Otomobil devi 2021'i rekorla kapattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

İğrenç olay bu sözlerle ortaya çıktı! "Anne göğsümden süt geliyor"

İğrenç olay bu sözlerle ortaya çıktı! "Anne göğsümden süt geliyor"

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

Gündem emekli zammı! Gözler kritik toplantıda

'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Cezası belli oldu

'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.