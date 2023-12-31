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    4. Kokina (Yılbaşı çiçeği) nedir? Yılbaşında neden kokina alınır? Kokina çiçeğinin anlamı, hikayesi ve özellikleri

    Kokina (Yılbaşı çiçeği) nedir? Yılbaşında neden kokina alınır? Kokina çiçeğinin anlamı, hikayesi ve özellikleri

    29.12.2023 00:46 | Son Güncelleme:
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    Kırmızı meyveleri ve yeşil yaprakları ile kokina çiçeği, adını Yunanca 'kırmızı' anlamına gelen 'kokino' sözcüğünden alır. Yeni yıl döneminde tezgahlarda sıkça rastlanan bu çiçeğin pek çok anlamı bulunur. Peki, yılbaşının sembolü olan kokina çiçeği nedir?

    Kokina çiçeği ile alakalı pek çok hikâye mevcuttur. Bazıları tarafından şansın simgesi olduğuna inanılan kokina çiçeğinin bazıları tarafından da ev sahibi yaptığına inanılır. İnanışa göre kokina çiçeği yılbaşı öncesinde alındığında, bir sonraki yılbaşına kadar herhangi bir solma yaşamıyorsa, çiçeğin sahibi o yıl içerisinde ev sahibi olur. Toplanıp satışa sunulan kokina çiçeği büyük emeklerle ortaya çıkar. Halk arasında tavşan memesi olarak bilinen kokina çiçeği, Anadolu'nun bazı bölgelerinde idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü gibi tıbbi faydaları nedeni ile de kullanılır.

    Yılbaşı çiçeği nedir?

    Aralık ayının son haftalarında daha çok görülmeye başlanan kokina, bu nedenle yılbaşı çiçeği olarak bilinir. Yeşil renkli, ucunda iğneye benzeyen yapraklı dallar ile kırmızı taneler birleşince ortaya oldukça güzel bir çiçek çıkar. Kokina çiçeği hikâyesi, tarihsel olarak bakıldığında eski İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandıkları bir bitki olarak bilinir.

    Kokina ile ilgili bazı efsaneler de kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu çiçeğin mutluluk, huzur ve şans getireceğine inanılır. Bu nedenle de kokina, yeni bir yıla girerken sıklıkla tercih edilir. Rivayete göre kokinalar bir sonraki yılbaşına kadar renkleri bozulmadan aynı şekilde kalırsa, sahibinin yeni bir ev satın alacağı şeklinde yorumlanır.

    Yılbaşı çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeğine ne ad verilir? Yılbaşı çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeğine ne ad verilir?

    Kokina nedir?

    Kokina kökeni Yunanca bir kelimedir ve kelime anlamı kırmızıdır. Ana vatanı Güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişir. Türkiye’de de sıklıkla yetiştirilen yılbaşı çiçeği kokina son dönemlerde oldukça popüler hale gelmiştir.

    Yunanca kırmızı anlamına gelen kokina çiçeğinin özelliklerine gelirsek, kokina çiçeği aslında doğal değildir. Bu çiçek iki bitkinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Yeni yıl döneminde yeşil yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle tutturularak çiçeğin yapıldığı bilinir. Yaprak dökmesi zordur. Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olması ile tanınır. Bundan dolayı çevrede çiçekten kaynaklanan bir kalıntı olmaz.

    Aralık ayında kırmızı meyveler vermeye başlar. Bu bitki çiçeğinden çok meyvesi ile ön plana çıkar. Ancak bu meyvenin zehirli olduğu da söylenir. Bu nedenle evdeki evcil hayvanlardan uzak tutulması önerilir. Kokina çiçeği anlamına gelirsek, bu noktada kokinanın bereket ve şansı ifade ettiğinden yeni yıl döneminde çok fazla tercih edildiği söylenir. Kokina çiçeği en fazla yılbaşında yani aralık ayında tercih edilse de çiçekleri bir yıl boyunca bozulmaz.

    Yılbaşında neden kokina alınır?

    Kokina çiçeği sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde yeni yıl zamanı ortaya çıkar ve tezgahlarda yerini alır. Düşüncenin kim veya kimler tarafından ortaya atıldığı pek fazla bilinmese de yılbaşında tercih edilen kokina çiçeklerinin; alındığı çevreye, gruba veya kişilere yeni yılda şans, kazanç, uğur ve bereket getireceğine inanılır. Bundan dolayı pek çok insan yılbaşında sevdiklerine kokina çiçeği almaktadır. Aynı zamanda uğurundan yararlanabilmek için çiçeğin başkası tarafından hediye edilmesi gerektiğine inanılır.

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    kokina (yılbaşı çiçeği) kokina kokina çiçeği iğne
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