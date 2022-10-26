Kokunuzla hafızalara kazınmanızı sağlayacak, en çok iltifat alan en iyi 10 erkek parfümü

Kıyafetlerimiz ve aksesuarlarımız kadar kullandığımız parfümler de karizmatik ve etkileyici görünmemizi sağlar. Kişisel bakımına önem verenlerin vazgeçilmezi arasında yer alan hoş kokulu parfümler, hem çevrenizdekiler tarafından fark edilmenizi sağlar hem de kendinizi daha özgüvenli hissetmenizi. Siz de misler gibi kokmanın, etkileyici ve karizmatik olmanın yollarını arıyorsanız en çok iltifat alan, en iyi erkek parfümlerine mutlaka göz atmalısınız! İşte o kokular...

1. Chanel - Blue De Chanel EDT

Kullanıcı yorumları:

"Gerçek bir Chanel kokusu. Bütün gün kokusu duruyor. Çok kalıcı."

"Müthiş bir koku. Çevremdeki herkesin dikkatini çekiyor. Mutlaka deneyin."

2. Viktor&Rolf - Spice Bomb Extreme EDP

Kullanıcı yorumları:

"Kalıcılığı o kadar iyi ki. Tüm gün buram buram kokuyorum. Almanızı öneririm."

"Hem hoş kokulu hem kalıcı bir parfüm arıyorsanız hemen alın. Hiç düşünmeyin."

3. Dolce&Gabbana - The One EDP

Kullanıcı yorumları:

"Bir sürü parfüm kullandım bu zamana kadar ama hiç bir koku böyle havalı hissettirmemişti."

"Çok güzel kokuyor ve aynı zamanda çok kalıcı. Tavsiye ediyorum. Çok seveceksiniz."

4. Dior Homme - Intense EDP

Kullanıcı yorumları:

"Erkek arkadaşım için indirimde almıştım. Mükemmel koku, mükemmel kalıcılık."

"Kalıcılığı yok diyenlere gülün geçin. Şekeri biraz fazla ama tam kış kokusu."

5. Versace - Eros EDT

Kullanıcı yorumları:

"Versace Eros harika bir koku. Eşim için aldım. Bir erkeğin rahatsızlık duymadan kullanacağı bir parfüm düşünmeden alabilirsiniz."

"Düşündüğüm gibi güzel bir üründü. Alacaklara tavsiyem bir ofis parfümü değil, kesinlikle biraz daha partiye gidiyormuş havası var diye bilirim."

6. Paco Rabanne - Invictus EDT

Kullanıcı yorumları:

"İnanılmaz güzel kokuyor, erkek arkadaşınıza dikkat edin kızlar."

"Çok güzel kokuyor. Gerçekten kesinlikle tavsiye ederim. Kutusunu açarken bile kokusu dağılıyor şahane."

7. Dior - Sauvage EDT

Kullanıcı yorumları:

"Eşim için doğum günü hediyesi olarak aldım. Daha önce de kullandığı bir parfümdü. İlk sıkıldığında yoğun bir parfüm, kokusu güzel, tavsiye ediyorum."

"Bence en harika erkek kokusu. Denemeden bile alabilirsiniz."

8. Jean Paul Gaultier - Le Male EDP

Kullanıcı yorumları:

"Ürünü babam için aldım, çok beğendiğini ifade etti. Kalıcı ve güzel koktuğunu söylüyor. Teşekkürler."

"Bu koku çok güzel ve maskulen kesinlikle denemeden alabilirsiniz. Bu markanı en iyisi diyebilirim."

9. Giorgio Armani - Code EDT

Kullanıcı yorumları:

"Eşim için aldık. Daha önce de kullanıyordu zaten. Muhteşem bir koku."

"Kaliteli güzel bir ürün, kokusu da kalıcı. Kadınlar, 'Ay Yakup parfümün enfes' diyor. Bizim için önemli olan zaten kadınların tepkisi ama erkeklerden henüz parfümün varlığı ilgili bir yorum yapan olmadı."

10. Giorgio Armani - Acqua Di Gio EDP

Kullanıcı yorumları: