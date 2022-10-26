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Kokunuzla hafızalara kazınmanızı sağlayacak, en çok iltifat alan en iyi 10 erkek parfümü

25.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kokunuzla etrafınızdaki herkesi büyülemek ister misiniz? Ve tabii sık sık "Parfümün nedir?" sorusuna maruz kalmak da... Sizin için en çok iltifat alan, en iyi 10 erkek parfümünü bulduk! En favori kişisel bakım ürününüz olacak, en özel o parfümleri gelin birlikte keşfedelim.

Kıyafetlerimiz ve aksesuarlarımız kadar kullandığımız parfümler de karizmatik ve etkileyici görünmemizi sağlar. Kişisel bakımına önem verenlerin vazgeçilmezi arasında yer alan hoş kokulu parfümler, hem çevrenizdekiler tarafından fark edilmenizi sağlar hem de kendinizi daha özgüvenli hissetmenizi. Siz de misler gibi kokmanın, etkileyici ve karizmatik olmanın yollarını arıyorsanız en çok iltifat alan, en iyi erkek parfümlerine mutlaka göz atmalısınız! İşte o kokular...

1. Chanel - Blue De Chanel EDT

Adsız tasarım - 2022-10-25T154222.576

Kullanıcı yorumları:

  • "Gerçek bir Chanel kokusu. Bütün gün kokusu duruyor. Çok kalıcı."

  • "Müthiş bir koku. Çevremdeki herkesin dikkatini çekiyor. Mutlaka deneyin."
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2. Viktor&Rolf - Spice Bomb Extreme EDP

Adsız tasarım - 2022-10-25T153753.260

Kullanıcı yorumları:

  • "Kalıcılığı o kadar iyi ki. Tüm gün buram buram kokuyorum. Almanızı öneririm."

  • "Hem hoş kokulu hem kalıcı bir parfüm arıyorsanız hemen alın. Hiç düşünmeyin."
Ürünü İncele

3. Dolce&Gabbana - The One EDP

Adsız tasarım - 2022-10-25T153510.302

Kullanıcı yorumları:

  • "Bir sürü parfüm kullandım bu zamana kadar ama hiç bir koku böyle havalı hissettirmemişti."

  • "Çok güzel kokuyor ve aynı zamanda çok kalıcı. Tavsiye ediyorum. Çok seveceksiniz."
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4. Dior Homme - Intense EDP

Adsız tasarım - 2022-10-25T153350.633

Kullanıcı yorumları:

  • "Erkek arkadaşım için indirimde almıştım. Mükemmel koku, mükemmel kalıcılık."

  • "Kalıcılığı yok diyenlere gülün geçin. Şekeri biraz fazla ama tam kış kokusu."
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5. Versace - Eros EDT

Adsız tasarım - 2022-10-25T153133.293

Kullanıcı yorumları:

  • "Versace Eros harika bir koku. Eşim için aldım. Bir erkeğin rahatsızlık duymadan kullanacağı bir parfüm düşünmeden alabilirsiniz."

  • "Düşündüğüm gibi güzel bir üründü. Alacaklara tavsiyem bir ofis parfümü değil, kesinlikle biraz daha partiye gidiyormuş havası var diye bilirim."
Ürünü İncele

6. Paco Rabanne - Invictus EDT

Adsız tasarım - 2022-10-25T152928.652

Kullanıcı yorumları:

  • "İnanılmaz güzel kokuyor, erkek arkadaşınıza dikkat edin kızlar."

  • "Çok güzel kokuyor. Gerçekten kesinlikle tavsiye ederim. Kutusunu açarken bile kokusu dağılıyor şahane."
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7. Dior - Sauvage EDT

Adsız tasarım - 2022-10-25T152737.315

Kullanıcı yorumları:

  • "Eşim için doğum günü hediyesi olarak aldım. Daha önce de kullandığı bir parfümdü. İlk sıkıldığında yoğun bir parfüm, kokusu güzel, tavsiye ediyorum."

  • "Bence en harika erkek kokusu. Denemeden bile alabilirsiniz."
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8. Jean Paul Gaultier - Le Male EDP

Adsız tasarım - 2022-10-25T152452.368

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünü babam için aldım, çok beğendiğini ifade etti. Kalıcı ve güzel koktuğunu söylüyor. Teşekkürler."

  • "Bu koku çok güzel ve maskulen kesinlikle denemeden alabilirsiniz. Bu markanı en iyisi diyebilirim."
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9. Giorgio Armani - Code EDT

Adsız tasarım - 2022-10-25T152227.281

Kullanıcı yorumları:

  • "Eşim için aldık. Daha önce de kullanıyordu zaten. Muhteşem bir koku."

  • "Kaliteli güzel bir ürün, kokusu da kalıcı. Kadınlar, 'Ay Yakup parfümün enfes' diyor. Bizim için önemli olan zaten kadınların tepkisi ama erkeklerden henüz parfümün varlığı ilgili bir yorum yapan olmadı."
Ürünü İncele

10. Giorgio Armani - Acqua Di Gio EDP

Adsız tasarım - 2022-10-25T152003.627

Kullanıcı yorumları:

  • "Kokuyu uzun zamandır kullanıyorum. Cool bir koku."

  • "Çok güzel bir koku gerçekten. İlk defa kullanıyorum bunu. İnternetteki öneriler doğrultusunda sipariş vermiştim. Memnun kaldım."
Ürünü İncele
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