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Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

26.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hoş kokulu güzel bir parfüme kim hayır diyebilir ki? Kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olacak ve teninize çok yakışacak bir parfümle iddialı ve cesur bir duruş sergileyebilirsiniz. Sizin için kokularıyla baş döndüren sonbaharda kullanabileceğiniz birbirinden güzel kadın ve erkek parfümlerini araştırdık.

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

Her mevsim aynı parfümü kullanan kaç kişi kalmıştır ki? Mevsimlere göre tercih edilen kokular elbette değişiklik gösteriyor. Bazı dönemlerde çiçeksi ve hafif pudralı kokular, bazılarında daha sert ve etkileyici parfümler kullanılıyor. Biz de sonbahara girerken bu mevsimde en çok tercih edilen kokuları sizler için hazırladık. İşte sonbaharda kullanabileceğiniz en güzel ve kalıcı kadın ve erkek parfümleri...

1. Teninize çok yakışacak: Hermes Twilly D'Hermes Kadın Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

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Hermes Twilly D'Hermes Kadın Parfümü'nün eşsiz kokusunu gün boyunca hissedeceksiniz. Benzersiz şişe tasarımıyla ön plana çıkan ve özenle üretilen parfüm, sizi ve çevrenizi etkisi altına alacak. Gül yapraklarının mis kokusu, bergamot kabuğunun etkisi ve beyaz miskin yoğunluğu ile ortaya çıkan bu eşi benzeri olmayan parfümün müptelası olabilirsiniz. Çiçeklerle bezenmiş mis kokulu bir bahçede hissetmenizi sağlayacak parfümün içeriğinde sardunya çiçeği özü ve narenciye aroması da var. Teninize çok yakışacak bu parfüm, kokusu ile sizi kendine âşık edecek.

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2. Herkes size hayran kalacak: Giorgio Armani Code Erkek Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

Giorgio Armani Code Erkek Parfüm'ü sayesinde etrafınızdaki herkesi etkiniz altına alabilirsiniz. Baştan çıkaran kokusu ve modern şişesi ile beğeninize sunulan bu parfüm vazgeçilmeziniz olabilir. Parfüm şişesinin tasarımı, Giorgio Armani moda evinin Hollywood Ödül Töreni'ne özel olarak hazırlanan siyah smokinden esinlenerek hazırlandı. Rengi içinse geceden esinlenilen bu parfümün kalıcılığına hayran kalmamak elde değil. Bergamot aroması ve limon kokusunun ferahlatıcı etkisini yansıtan bu modern ve eşsiz koku sayesinde kendinizi gün boyu muhteşem hissedeceksiniz.

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3. Âşık olacağınız bir koku: Michael Kors Gorgeous Kadın Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

Mis kokulu Michael Kors Gorgeous Parfüm ile girdiğiniz her ortama imzanızı atmaya ne dersiniz? Her kullanımda kokusuna yeniden âşık olacağınız parfüm, Michael Kors kalitesini yansıtıyor. Odunsu ve çiçeksi kokularla harmanlanarak sonbahar aylarının ruhunu taşıyor. Cesur ve etkileyici kokusu sayesinde kendinden emin ve güçlü kadınlara hitap ediyor. Etkileyici ve benzersiz kokusu ile sizi mest edecek parfüme şans verebilirsiniz. Dilerseniz bu harika kokuyu zevk sahibi sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

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4. Etkileyici şişe tasarımıyla: Christian Dior Sauvage Erkek Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

Modern şişe tasarımı ve muhteşem kokusu sayesinde Christian Dior Sauvage Parfüm'e bayılacaksınız. Sandal ağacının benzersiz kokusu, baharatlı mandalina ile birleşerek bu eşsiz parfümü meydana getirir. Teninize çok yakışacak bu ferah kokulu parfüm, vazgeçilmezleriniz arasında yerini alacak. Kullanınca müptelası olacağınız bu kokuyu yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Baş döndüren tatlı ve odunsu kokusu ile beğeninize sunulan bu eşsiz parfümü mutlaka denemelisiniz.

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5. Ferah bir his sunan: Laura Biagiotti Roma Kadın Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

Laura Biagiotti Roma Kadın Parfüm'ün eşsiz kokusuyla tanışmaya hazır mısınız? Sizi ve çevrenizi etkisi altına almayı başaracak bu muhteşem koku, gün boyu üzerinizde kalır. Odunsu notaları ile teninizi sarar ve size ferahlık sunar. Öz güvenli duruşunuzu sağlamlaştıracak parfüm; orta notalarında gül, yasemin, karanfil ve zambak; temel notalarında sandal ağacı, misk, vanilya ve kehribar gibi etkileyici kokular barındırır. Bergamotla birleşen taze nane, greyfurt aroması ve alt notada hissedilen çiçeksi kokusu ile bu parfüme bayılacaksınız.

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6. Sizi kalıcı kokusu ile saracak bir parfüm: Chanel Bleu De Chanel Erkek Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

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Chanel Bleu De Chanel Erkek Parfüm ile teninizdeki o benzersiz kokuyu hissedebilirsiniz. Odunsu kokusu ile etrafınızdaki herkesin başını döndürecek koku sayesinde daha kararlı ve cesur bir duruş sergileyebilirsiniz. Parfümün kalp notasındaki limon, yasemin, greyfurt ve nanenin dip notasındaki pembe biber, sedir ve tütsü ile buluşmasına âşık olacaksınız. Tepe notasındaki turunçgil harmanı da cabası... Kendine güvenen erkeklerin bir numaralı parfümü olan bu eşsiz koku ile herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Parfümü unutulmaz bir hediye seçeneği olarak da değerlendirebilirsiniz.

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7. Tazelik hissi veren bir koku: Nina Ricci Ricci Kadın Parfüm

Sonbaharda kullanabileceğiniz, kokusuyla baş döndüren en etkileyici ve kalıcı kadın erkek parfümleri

Nina Ricci Ricci Kadın Parfümü'nün etkileyici kokusu ile herkesi büyüleyeceksiniz. Teninize çok yakışacak parfüm, tazelik hissi veren kokusu ile sizi tepeden tırnağa sarar. Parfüm alt notalarda bulunan cairinha ve calabria limonlarının ferah kokusu, beyaz sedir ve elma ile etkileyici bir şekilde harmanlanır. Parfümün kalp noktasında şakayık, tatula, pralin ve yeşil elma ile çiçeksi kokusu yer alır. Aşk elması şeklindeki eşsiz şişe tasarımı ile bu parfüme hayran kalacağınıza eminiz. Peki, girdiğiniz her ortamı kokunuzla sarmaya ne dersiniz?

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8. Seksi ve ateşli: Viktor Rolf Spicebomb Extreme Edp 90 ml Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2022-09-26T165737.839

"Öyle güzel ve etkileyici kokayım ki, çevremdeki herkes tarafından fark edileyim." diye düşünüp parfüm arayışına girdiyseniz Viktor Rolf Spicebomb Extreme Edp 90 ml Erkek Parfüm'ünün tam size göre olduğunu söylemeliyiz. Çevrenizdeki herkesi etkileyecek, baharatsı ve çiçeksi notalara sahip olan bu parfüm oldukça yoğun ve çarpıcı bir kokuya sahip. Bu baş döndürücü kokuya mutlaka bir şans verin!

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9. Feminen ve romantik: CHLOE Signature Edp 75 ml Kadın Parfümü

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Özgür ve çekici kadınların kokusu olan CHLOE Signature Edp 75 ml Kadın Parfümü, yüksek kalıcılığıyla öne çıkıyor. Ferah hissettiren kokusu ve minimal şık şişe tasarımıyla kullanıcılarının çok beğendiği bu parfümün üst notalarında şakayık, frezya, lychee; orta notlarında gül ağacı, manolya, nilüfer ve dip notalarında da amber, bal, sedir ağacı yer alıyor. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar fark etmeksizin her mevsim kullanıma uygun kokusuyla herkesi mest eden bu parfüm kesinlikle bir şansı hak ediyor.

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10. Baş döndürücü ve mistik: Carolina Herrera 212 Sexy Men Erkek Parfümü

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Gizemli erkeklerin çok beğeneceği kokulardan biri olan Carolina Herrera 212 Sexy Men Erkek Parfümü, etkileyici kokusuyla çevrenizdeki herkesin dikkatini çekecek bir koku. Stil sahibi erkeklerin çok beğendiği bu parfümün içeriğinde elma dilimleri, donmuş nane, tonka fasülyesi, karabiber, tuzlu kehribar ve zencefil yer alıyor. Parfümün baskın notası kral ağacıyken, orta notalarında buzlu votka ve Avustralya'ya özgü bir narenciye bitkisi olan caviar lime bizi karşılıyor. Özel bir koku arayışındaysanız, bu parfümü hiç düşünmeden sepetinize ekleyin deriz.

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