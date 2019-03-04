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"Kol kola gireceğiz sizlere hizmet edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Büyükşehir adayı olarak gerek AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili 25 kardeşlerimle birlikte hizmete hazırız. Bizler kol kola gireceğiz, gayret edeceğiz, asla mazeret söylemeyeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Büyükşehir adayı olarak gerek AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili 25 kardeşlerimle birlikte hizmete hazırız. Bizler kol kola gireceğiz, gayret edeceğiz, asla mazeret söylemeyeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz." dedi.

Özhaseki, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde partisince düzenlenen mitingde konuştu.

Ankara'nın Türkiye'nin gurur kenti olduğunu söyleyen Özhaseki, belediye başkan adaylığı görevinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Özhaseki, adaylığı ilan edilmeden önce çalıştığını, projeler hazırlayarak bunları kitapçık haline getirip tüm Ankara'ya dağıttıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kitapçıklarda metro sistemlerinin nereden başlayıp nereye götürüleceği belli, kaç yerde yeşil alan yapacağımız da belli. Spor projelerimiz, kültür sanat projelerimiz, gençler için, kadınlar için ne vadettiğimizi de yazdık. Bunun da altına imza attık, kitap haline getirdik, bütün Ankara'ya dağıtıyoruz. Niye? Vatandaş gerekirse 5 sene sonra, 'Bunu söylediniz, niye yapmadınız?' diye bizden hesap sorsun diye yapıyoruz. Bu, bizim vatandaşa olan saygımızdan, bir taraftan da kendimize olan öz güvenden kaynaklanıyor."

- Nallıhan'a duble yol müjdesi

Nallıhan ile ilgili projelerini de anlatan Özhaseki, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Nallıhan'a geliş yolundaki duble yol çalışmalarını takip edecekleri ve Nallıhan'a doğal gazın getirileceği müjdesini verdi.

Eksik kalan köy yollarına da bu yaz sıcak asfalt dökeceklerini kaydeden Özhaseki, tarımla uğraşan vatandaşlara da destek vereceğini söyledi.

Özhaseki, "Onların ürünlerinin desteklenmesi, satış yerlerinin oluşturulması, pazarlanması hususunda bizim daire başkanlığımız var. Sonuna kadar buradaki kardeşlerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi için destek projelerini hem açıklayacağız hem de burada yerinde uygulayacağız." dedi.

Kendisini dinlemeye gelen vatandaşlardan destek isteyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Büyükşehir adayı olarak gerek AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili 25 kardeşlerimle birlikte hizmete hazırız. Bizler, kol kola gireceğiz, gayret edeceğiz, asla mazeret söylemeyeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Sizler de eğer bizi sevdiyseniz, hizmet etmemizi söylüyorsanız lütfen 31 Mart'a kadar biraz gayret edin, eşe dosta bu söylediklerimizi ve gerçekleri anlatın. 31 Mart akşamında da inşallah görev omuzlarımızda kalırsa zaten vebal sizden gidiyor, kenara çekilin, hizmetlerimizi seyredin."

Konuşmasının ardından Nallıhan esnafıyla bir araya gelen Özhaseki, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Özhaseki, ardından Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi'ne gelerek projelerini anlattı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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