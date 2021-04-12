Kolajen askı ile altın oranı yakalayın

Vücudumuzda en çok bulunan proteinlerden biri olan kolajen, cildimizin elastikiyetini artırarak daha parlak ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Vücudumuz kolajeni genç yaşlarda sık üretirken, yaşın ilerlemesi, sağlıksız beslenme, sigara ve stres gibi olumsuz durumlarda daha az üretmeye başlar. Bu nedenle özellikle yaşlanma belirtilerini azaltmak için vücudun kolajen üretimini artıracak takviyeler yapılması ve kullanılması gerekebilir. Bunlardan biride kolajen askıdır. kolajen askı kopmayan ve vücutla uyumlu ve eriyebilen iplerdir. Yüz ve boyundaki sarkmaları gidererek, ekstra kolajen üretimi sağlamasıyla birlikte sonuçları yüz güldürücüdür. Birçok faydası olup başlıca faydaları şöyledir;

Cildi ve yüzü ters üçgen yani altın oran görüntüsüne kavuşturur,

Çene hattını keskinleştirir,

Boyun sarkmalarını toparlar,

Ayrıca cildimizdeki doku esnekliğini sağlayan liflerle tamamen uyumludur.

İP SAYISI DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Cildimizdeki yaşlanmanın belirtileri olan sarkma için kullanılan bu kolajen askı uygulaması, lifting etkisi yapılmasıyla birlikte hedeflenen bölgede uygun açı ile çekip germek üzere cilt altından işlem sağlanır. Askı işleminin yapıldığı bölgede istenilen görünümü elde etmek için birden fazla ip değişik açılardan yerleştirilebilir. Kolajen üretimi sağlayan bu ipler, cilt tipi ve cildin elastikiyetine göre kaç ip kullanılanacağı değişkenlik gösterebilir. Sadece lifting etkisi isteyen kişilerde kolajen askı uygulaması birebirdir. Gündelik hayatınızı etkilemez. Hemen sosyal hayatınıza dönebilirsiniz, ödem yani şişlik ve morarma süreci kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

12 AY ETKİSİ SÜRÜYOR

Etkisini işlemden çıktıktan sonra %60 kısmını çok net görebilir, ancak geri kalanını da 1 ay içinde kolajen ipin cildinizle etkileşimine göre net görebilirsiniz. İplerin kalıcılık süresi 12 aydır.

