Adım atmak şarttı! WhatsApp, 3 yeni özellik duyurdu: Ekran görüntüsü...

WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Her daim gizliliğe önem verdiğini dile getiren platform, yıllar içinde, kendi kendini imha eden süreli mesajlar, uçtan uca şifreli yedeklemeler, 2 adımlı doğrulama, istenmeyen sohbetleri engelleme ve bildirme özelliği gibi yeni gizlilik özellikleri eklemişti. WhatsApp şimdi ise yeni gizlilik özelliklerini duyurdu.

WHATSAPP'TAN 3 ÖZELLİK! TEMEL NOKTA GİZLİLİK

WhatsApp'ın 3 özelliği, gruplardan sessizce ayrılma, çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini seçme ve bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engelleme şeklinde sıralanıyor.

Gruplardan sessizce ayrılma: Herkesin fark etmesine gerek kalmadan bir gruptan gizlice çıkmanızı sağlayacak. Artık ayrılırken tüm grup yerine sadece yöneticiler bilgilendirilecek. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini seçme: Adından da anlayabileceğiniz üzere çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini ve göremeyeceğini seçmenize imkan tanıyacak. Bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Bir kez görüntülenen mesajlar için ekran görüntüsü alınmasını engelleme: Kalıcı bir dijital kayda ihtiyaç duymayan fotoğrafları veya medyayı paylaşmak için kullanılan "Bir Kez Görüntüle" özelliğinde ekran görüntüsü alınmasını engellemeyi sağlayacak. WhatsApp, bu özelliği ise şu anda test ettiğini ve yakında kullanıcılara sunacağını kaydetti.



