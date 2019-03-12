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Köln Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

İKMİB Başkanı Adil Pelister: - "2017'de 16,5 milyar dolar olan ihracatımız 2018'de 17,4 milyar dolara ulaştı ve 2019 yılında hedefimiz 20 milyar dolar. Bu hedefimizi yakalayacağız ve Türkiye ihracatında ikinci büyük sektör olacağız"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı (IDS 2019) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve 66 ülkeden 2 bin 330 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 11'i milli katılım olmak üzere 57 firmayla temsil ediliyor.

Her iki yılda bir açılan ve bu yıl 170 bin metrekare alana kurulan fuarda, yeni teknoloji tomografi ve görüntüleme sistemleri, laboratuvar ürünleri, dişçi koltukları, ağız bakımı ürünleri gibi yeni teknoloji dental ürünler sergileniyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak bu fuarda çok sayıda firma olarak bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Pelister, "Dişçilik olarak baktığımızda biz yolun başında sayılabiliriz ama özellikle son 5 yıl içinde çok ciddi atılımda bulunduk. Gerek implant teknolojisi gerekse makineler konusunda olsun iyi bir yere gitmekteyiz." dedi.

Sektörel olarak ülke ihracatında her yıl artış olduğuna işaret eden Pelister, şunları söyledi:

"Kimya İhracatçılar Birliği olarak bizim 16 alt sektörümüz var. Bunlardan özellikle sağlık sektöründe olanlardan birincisi ilaç, ikincisi medikal ve üçüncü olarak da dişçilik. Kimya sektörü olarak 2016'dan beri ihracat ivmemiz yukarı doğru gitmekte. 2017'de 16,5 milyar dolar olan ihracatımız 2018'de 17,4 milyar dolara ulaştı ve 2019 yılında hedefimiz 20 milyar dolar. Bu hedefimizi yakalayacağız ve Türkiye ihracatında ikinci büyük sektör olacağız."

Türkiye'nin dünya pazarında büyük avantaja sahip olduğunu vurgulayan Pelister, "Genç bir nüfusumuz var, teknolojiye önem veriyoruz ve araştırmacı bir milletiz. Bu genç nüfusla iyi işler yapmaya başladık ve devam edeceğiz. Biz ihracatımızı büyüteceğiz. Bu yılki hedefimiz 20 milyar dolarlık ihracat yapmak. Biz ülke olarak dünyada ilk 10 büyük ekonominin arasına girmek istiyoruz ve bunu da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

160 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 16 Mart'a kadar gezilebilecek.

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diş hekimliği dişçilik Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı

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