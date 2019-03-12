Köln Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Uluslararası Diş Hekimliği ve Ekipmanları Fuarı (IDS 2019) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve 66 ülkeden 2 bin 330 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 11'i milli katılım olmak üzere 57 firmayla temsil ediliyor.

Her iki yılda bir açılan ve bu yıl 170 bin metrekare alana kurulan fuarda, yeni teknoloji tomografi ve görüntüleme sistemleri, laboratuvar ürünleri, dişçi koltukları, ağız bakımı ürünleri gibi yeni teknoloji dental ürünler sergileniyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak bu fuarda çok sayıda firma olarak bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Pelister, "Dişçilik olarak baktığımızda biz yolun başında sayılabiliriz ama özellikle son 5 yıl içinde çok ciddi atılımda bulunduk. Gerek implant teknolojisi gerekse makineler konusunda olsun iyi bir yere gitmekteyiz." dedi.

Sektörel olarak ülke ihracatında her yıl artış olduğuna işaret eden Pelister, şunları söyledi: