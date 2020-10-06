Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Almanya’nın Köln kentinde A Milli Takımının hazırlık maçı için antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu.

Almanya’da A Milli Futbol Takımının hazırlık maçı için bulunduğu Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Klettenberg Caddesi üzerinde bulunan bomba nedeniyle 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

Milli takımın antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede bulunan bomba için bölgeye uzmanlar getirildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre tahliye işlemleri devam ediyor. Okullar ve yaşlılar otobüslerle bölgeden uzaklaştırılıyor.

