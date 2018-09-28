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Kolombiya ELN ile müzakerelerde Venezuela'yı garantör olarak görmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 04:52 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Duque: - "ELN'yi koruyan ve Kolombiya halkına karşı suç işlemesine izin veren bir ülke garantör olmaktan uzaktır"

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile daha önce yürütülen barış müzakerelerinin garantörlerinden olan Venezuela'yı bu konumda görmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu ve diğer temasları için ABD'de bulunan Duque, Kolombiyalı gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'yı işaret ederek "Tutarlı olmak lazım. Ben, topraklarında illegal silahlı gruplara koruyucu olmuş birini garantör olarak göremem." dedi.

Venezuela'nın bu örgüte sponsorluk yaptığını öne süren Duque, "ELN'yi koruyan ve Kolombiya halkına karşı suç işlemesine izin veren bir ülke garantör olmaktan uzaktır." ifadesini kullandı.

Duque, Venezuela'nın, askerlerini sınır bölgesine hareketlendirmesinin hatırlatılması üzerine de Kolombiya'nın provokasyona gelmeyeceğini belirtti.

Kolombiya ile ELN'nin birçok kez yarıda kesilen müzakereleri, Brezilya, Şili, Küba, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.

Geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlayan fakat daha sonra bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınan müzakereler, örgütün elinde tuttuğu rehinelerden dolayı Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Duque'nin göre başlamasıyla dondurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Venezuela

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