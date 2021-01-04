Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede, dezenfektan özelliği taşıyan ve bu süreçte üretimi artan kolonyada üreticiler, sahte ürünlere karşı uyarıyor. Türkiye'de kolonya tüketiminde artış yaşanırken, bunu fırsat bilenlerin merdiven altı olarak tabir edilen, insan sağlığı tehlikeye atılarak ürettiği sahte kolonyadaki metil alkol kullanımına da uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor.

'ELDE KALAN METİL ALKOL KOLONYA ÜRETİMİNE KAYDIRILDI' İDDİASI

Türkiye'de sahte içkide kullanılan ve içenlerin ölümüne neden olan metil alkole karşı güvenlik güçlerinin operasyonlarını aralıksız sürdürmesi nedeniyle özellikle stoklarda az bulunan metil alkolün kolonya üretimine kaydırıldığı öne sürüldü.

En eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja'nın Ar-Ge kalite sorumlusu, kimya mühendisi Fatih Uluç, özellikle son dönemde sahte kolonya üretiminde artış olduğuna dikkat çekti. Limon suyuna su katıp kolonya olarak da satıldığını söyleyen Uluç, "Özellikle son dönemde gelen bilgilerde, limon suyuna su satıp kolonya olarak satıldığı belirtildi. Burada önemli olan, dezenfektan özelliği olması için etil alkol içermesi ve 80 derece olması gerekiyor. Metil alkol kullanımı da çok yoğun olduğu için burada tehlike metil alkolün zehirleyici olması. Hem zehirleyici hem de gözlerde körlüğe neden olan, vücuda nüfus ettiğinde deride döküntüye neden olan özelliği var metil alkolün. Metil alkol ile etil alkolün birbirinden ayrılması çok zor. Hem koku hem de yapı bakımından birbirine benzer ürünler. Tüketicilere özellikle bildikleri firmalardan kolonya almalarını öneriyoruz. İyi bir kolonyanın kokusu tazedir, görünüşü berraktır, tortu yoktur. Bir de bilindik firma olunca herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.