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Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

04.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Kolonya kullananlar dikkat! Kör edebilir, ölüme götürebilir

Türkiye'de, koronavirüse karşı tedbir amacıyla en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen kolonyanın üretim ve satışında artış yaşanırken, son dönemde merdiven altı olarak tabir edilen sahte üretiminin arttığına dikkat çekilerek, sağlık açısından çok tehlikeli olduğu belirtildi. Kolonya firması Ar-Ge sorumlusu ve kimya mühendisi Fatih Uluç, sahte kolonya yapımında kullanılan metil alkolün kör edebileceği, ölüme kadar götürebileceği uyarısında bulundu.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede, dezenfektan özelliği taşıyan ve bu süreçte üretimi artan kolonyada üreticiler, sahte ürünlere karşı uyarıyor. Türkiye'de kolonya tüketiminde artış yaşanırken, bunu fırsat bilenlerin merdiven altı olarak tabir edilen, insan sağlığı tehlikeye atılarak ürettiği sahte kolonyadaki metil alkol kullanımına da uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor.

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'ELDE KALAN METİL ALKOL KOLONYA ÜRETİMİNE KAYDIRILDI' İDDİASI

Türkiye'de sahte içkide kullanılan ve içenlerin ölümüne neden olan metil alkole karşı güvenlik güçlerinin operasyonlarını aralıksız sürdürmesi nedeniyle özellikle stoklarda az bulunan metil alkolün kolonya üretimine kaydırıldığı öne sürüldü.

En eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja'nın Ar-Ge kalite sorumlusu, kimya mühendisi Fatih Uluç, özellikle son dönemde sahte kolonya üretiminde artış olduğuna dikkat çekti. Limon suyuna su katıp kolonya olarak da satıldığını söyleyen Uluç, "Özellikle son dönemde gelen bilgilerde, limon suyuna su satıp kolonya olarak satıldığı belirtildi. Burada önemli olan, dezenfektan özelliği olması için etil alkol içermesi ve 80 derece olması gerekiyor. Metil alkol kullanımı da çok yoğun olduğu için burada tehlike metil alkolün zehirleyici olması. Hem zehirleyici hem de gözlerde körlüğe neden olan, vücuda nüfus ettiğinde deride döküntüye neden olan özelliği var metil alkolün. Metil alkol ile etil alkolün birbirinden ayrılması çok zor. Hem koku hem de yapı bakımından birbirine benzer ürünler. Tüketicilere özellikle bildikleri firmalardan kolonya almalarını öneriyoruz. İyi bir kolonyanın kokusu tazedir, görünüşü berraktır, tortu yoktur. Bir de bilindik firma olunca herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.

Daha önce metil alkolle ilgili yaşanmış vakalar olduğunu dile getiren Uluç, "Metil alkollü ürünler piyasada çok fazla bulunuyor. Biz özellikle bilindik firmalardan kolonyalar almalarını tavsiye ediyoruz tüketicilere. Bu şekilde hem güvende olurlar, hem de sağlık açısından sıkıntı yaşamazlar. Metil alkol vücuda temas ettiğinde yavaş yavaş organlara ve karaciğere temas ederek özellikle gözlerde körlüğe kadar götürebilmekte. Aynı zamanda ölüme yol açabilecek kadar tehlike yaratabilir" diye konuştu.

'BİLİNMEDİK MARKALARDAN ALMASINLAR'

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi ise özellikle sahte alkol tüketiminde kullanılan metil alkolün kolonya sektörüne de sıçradığına dikkat çekti. Susesi, "Bildiğimiz limonu sıkıp üstüne su koyup 'limon kolonyası' diye satıyorlar. Bunu çok duyuyoruz. Bunun dışında en önemli nokta şu, bildiğiniz gibi içkiden dolayı metil alkol çok miktarda vardı. Bunun piyasada kolonyaya kaymasından korkuyorum. Yani buna çok dikkat etsinler. Piyasada sahte kolonya dolaştığı söyleniyor. Bu çok tehlikeli. Metil alkol ciddi derecede gözlerde körlük, içinize çektiğiniz zaman ciğerlerde ciddi derecede hasar veren bir alkol. Çok dikkat etmeleri lazım. Kolonyayı halkımız bildiği yerden, tanıdığı markalardan almalı. Gidip de bilmediği insanlardan kolonya almamaları lazım" dedi. (DHA)

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