Komedyenin esprisi Süleyman Soylu'yu kızdırdı: Fetödyen!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 7 yıl sürdürdüğü görevini Ali Yerlikaya'ya devretmesinin ardından da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir stand-up gösterisinde 7'den 70'e hemen herkesin tanıyıp kullandığı bir grip ilacıyla ilgili espride adı geçen Süleyman Soylu komedyen Özgür Turhan'a yüklendi.

"SOYLU'YLA FOTOĞRAFI YOK"

Özgür Turhan, gösterisinin bir kesitinde grip ilacı ile kokain arasında bağlantı olduğu söylentileri olduğunu belirterek "Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim" dedi.

"SİYASİ UZANTISI BELLİ GÜYA KOMEDYEN"

Soylu'dan Turhan'a yanıt sosyal medyadan geldi. "Fetödyen" ifadesini kullanmasıyla da dikkat çeken Soylu tepkisini ve yanıtını şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım. Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim; Amerika Gazze’de katildir. İsrail Gazze’de katildir. pkk-pyd teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir. Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





