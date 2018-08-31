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Komşuda şiddetli deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Komşu ülke Yunanistan 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı.

Komşuda şiddetli deprem!

Euronews'te yer alan habere göre; Yunanistan'ın orta bölgeleri 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.

Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 200 kilometre kuzeybatısında bulunan Karditsa şehri olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan deprem şiddet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
melih gökçeğe sormak lazım.bunudamı dış mihraklar yaptı.vay cahil vay
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