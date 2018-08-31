Komşuda şiddetli deprem!

Euronews'te yer alan habere göre; Yunanistan'ın orta bölgeleri 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.

Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 200 kilometre kuzeybatısında bulunan Karditsa şehri olduğu kaydedildi.

