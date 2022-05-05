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  4. Komşular kokudan şüphelenince içeri girdi! Aile, yarı baygın halde bulundu

Komşular kokudan şüphelenince içeri girdi! Aile, yarı baygın halde bulundu

05.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evin anahtarının olduğu komşuların içerip girip, haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine eve giren ekipler gazı kesip evi havalandırırken, yarı baygın bulunan aile, tedavi altına alındı.

Komşular kokudan şüphelenince içeri girdi! Aile, yarı baygın halde bulundu

Kütahya Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı apartmandaki dairede oturan Hayrettin B. (53), doğal gaz kokusunun hakim olduğu evde zehirlenenler olabileceğini düşünerek, anahtar bulunan komşusu Namık G.’yi telefonla aradı.

KOMŞU, ANAHTARLA EVE GİRDİ

Bunun üzerine anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.’yi (21) yarı baygın buldu. Namık G.’nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğal gazı keserek evi havalandırdı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift ile çocuğunu, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kütahya
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