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Komşuları 'Murat Kurum' dedi: İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan ilginç sonuç

31.03.2024 21:02
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Türkiye'nin bu akşam gözünü çevirdiği iki isimle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. 'Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum mu kazandı?' sorusunu yanıtını saatler içinde bulmayı beklerken adaylardan birinin kullandığı sandıktan çıkan sonuç dikkat çekti.

Komşuları 'Murat Kurum' dedi: İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan ilginç sonuç

Türkiye'nin tarihi seçiminde heyecan dozu yüksek! 31 Mart akşamıyla ilgili en çok merak edilenlerden birisi de İBB yarışının nasıl sonuçlanacağıydı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. İmamoğlu’nun oy verdiği 2244 numaralı sandıkta 266 seçmen oy kullanırken, oyların 262’si geçerli sayıldı.

İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN KURUM ÇIKTI

Sandıktan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a 126, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 114, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’e 10, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu’na 8, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş’a 3, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın’a ise 1 oy çıktı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
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