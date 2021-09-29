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  4. Komşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Komşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

29.09.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da asansöre binme meselesi yüzünden tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğrayan M.B. (56) ağır yaralandı. Bu sırada olay yerinde bulunan 17 yaşındaki H.İ., kurşunlardan birinin göğsünü sıyırıp geçmesiyle hafif yaralandı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Komşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde meydana geldi. İddiaya göre M.B, komşusu M.D ile asansöre binme meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından bina sakinleri tarafları ayırdı.

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KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre tartışmanın ardından aynı sokakta bulunan iş yerine gelen M.B., tartıştığı komşusu M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yere yığılan M.B., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası çevredekilerin müdahalesi sonucu silahlı saldırganla boğuşma yaşandı. Elinden silahı bırakmayan M.D.'nin açtığı ateş sonucu çevrede bulunan 17 yaşındaki H.İ. de tabancadan çıkan merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. M.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede polis inceleme yaptı. Olay sırasında çevredekilerin müdahale ettiği M.D. ile boğuşma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUMU AĞIR

Hastanede tedavisi süren M.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, çevredeki güvenlik kameraları incelerken, görgü tanıklarını da ifadesini almak üzere emniyete götürdü. M.D.'nin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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