Komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Zonguldak’ta komşusunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile eşi hakim karşısına çıktı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seydillah Ç. ile tutuksuz sanık eşi Meyram Ç. katıldı. Duruşmada ölen Nurgül K.’nin yakınları ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık Meyram Ç.’nin avukatı sanığın delilleri yok etme veya gizleme kastının olmadığını söyledi. Yapılan savunmaların ardından duruşma 17 Nisan tarihine ertelendi. Sanık Seydillah Ç.’nin tutukluluk haline devam edildi.

10 Şubat 2018 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyünde yaşanan olayda işitme engelli olduğu öğrenilen Seydillah Ç., komşusu Nurgül K.’yı kendisinden para istediği iddiası ile tüfekle ateş ederek öldürdü. Sanık tutuklanırken eşi Meyram Ç. ise ’suç delillerini gizlemek’ suçlamasıyla yargılanıyor.

