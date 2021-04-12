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Komşusunu öldüren öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmiş

12.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla ateş ederek, öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer'in (35) ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Dinçer, duruşmada, "Ayağına ateş ettim; ama maalesef kurşun kafasına gelmiş" dedi.

Komşusunu öldüren öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmiş

Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Başına isabet eden mermiyle Osman Dörttepe, yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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'KAFASINA SIKMADIM, AYAĞINA ATEŞ ETTİM'

Tutuklu sanık Dinçer'in, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan Dinçer, savunmasında "Osman Dörttepe'nin kafasına sıkmadım, ayağına ateş ettim; ama maalesef kurşun kafasına gelmiş. Bu basit komşu kavgası değildir. FETÖ ile mücadele eden bir öğretmen olarak bana kurulan bir kumpastır. Osman Dörttepe, FETÖ'cü birisiydi ve benimle sürekli uğraşıyordu" dedi.

AİLENİN AVUKATI: YASAL HAKLARIMIZ SAKLIDIR

Dörttepe ailesi de sanığın savunmasına tepki gösterdi. Ailenin avukatı Salih Alat, "Osman Dörttepe dayım olur. 2015 yılından bu yana ülke genelinde yapılan FETÖ soruşturmalarında Osman Dörttepe'ye ait tek bir soruşturma yoktur. FETÖ iddiaları hakkında da ölen kişiye saygısızlıktan dolayı sanık hakkında yasal tüm haklarımız saklıdır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Öğretmen Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dedesi yaşındaki yaşlı adamı kafasından tabanca ile vurup fetöcü vs. iftira atan utanmaz , sorununu polis ile mahkeme ile halledip insan gibi mesleğin olan öğretmenliğini yapsan olmazmıydı, şimdi içeride görürsün göreceğini.

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