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  4. Komutandan 'Gerekirse ölüme gideceksiniz' talimatı! Fuat Oktay depremin ilk günü yaşanan o anları anlattı: Dikkat çeken 'savaş' sözleri

Komutandan 'Gerekirse ölüme gideceksiniz' talimatı! Fuat Oktay depremin ilk günü yaşanan o anları anlattı: Dikkat çeken 'savaş' sözleri

19.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ilk günü birçok helikopter yardım için havalandı ancak bölgede hava koşulları uçuşa elverişli değildi. Bunun üzerine helikopterler geri inmeye başladı. Ancak o sırada komutandan kritik bir talimat geldi: "Savaştayız arkadaşlar, gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem sonrası süreçte askeriyede yaşanan bu olayı ilk kez anlattı...

Komutandan 'Gerekirse ölüme gideceksiniz' talimatı! Fuat Oktay depremin ilk günü yaşanan o anları anlattı: Dikkat çeken 'savaş' sözleri

Geçtiğimiz haftanın ilk saatlerinde Türkiye'yi paniğe sürükleyen depremin yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye teyakkuza geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonraki son duruma ve gelişmelere ilişkin bilgiler aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay komutanın ilk gün hava muhalefeti nedeniyle geri inen helikopterler için verdiği talimatı anlattı.

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40 BİNDEN FAZLA TSK PERSONELİ SAHADA

Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afetzedelerin yaralarını sarmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Oktay, 257 bin 71 personelle sahadaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Devletin tüm gücüyle milletin yanında olduğunu vurgulayan Oktay, "Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız, 41 bin 149 Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelimiz, güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Bunun içerisinde Sahil Güvenlik dahil değil." dedi.

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"GEREKİRSE ÖLÜME GİDECEKSİNİZ"

İlk gün yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşan Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için "Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." talimatı verdiğini anlattı.

Oktay, barınma konusunda bir sorun yaşanmadığını, ilk günlerde yoğun şekilde talep edilen çadırların sayısının arttığını, çadır talebinin ise azaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya acil ağır hasarlı konumda. Diğer bir ifadeyle 830 bin 806 binanın 407 bin 786'sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86'sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73'e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda."

"EVİM YUVAN OLSUN" KAMPANYASI

Öte yandan kurulu konteyner sayısının 6 bini aştığı bilgisini veren Oktay, depremzedelerin çadır ya da konteynerden ziyade kalabileceği bir yuva talebinin bulunduğuna işaret ederek bununla ilgili "Evim Yuvan Olsun" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

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(AA)

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