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Konforlu evinize şıklık katacak ve yaz renklerine uygun ev aksesuarları

10.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes rahat olduğu kadar şıklığıyla da ön plana çıkan bir evde oturmayı hayal eder. Evlerde şıklık; mobilyalardan başlar, beyaz eşyalara kadar uzanır ancak ortamın havasını asıl değiştiren objeler hiç şüphesiz ki aksesuarlar! Aksesuarlar eve doğrudan dekoratif bir dokunuş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ortama farklı bir enerji katarak da göz kamaştırıyor. O hâlde konforlu evinize şıklık katacak ve yaz renklerine uygun ev aksesuarlarına göz atmaya ne dersiniz?

Konforlu evinize şıklık katacak ve yaz renklerine uygun ev aksesuarları

Evlerin ışıltısını arttıran farklı model, motif ve renklere sahip aksesuarlar, evine özen gösteren herkesten büyük ilgi görüyor. Üstelik aksesuarlar, dekoratif duruşlarının yanı sıra farklı işlevleriyle de dikkat çekiyor. Evlerin hem salon ve çalışma odalarını hem mutfaklarını süsleyen dekoratif ürünleri tek bir çatı altında topladık. Sade ve şık bir dekorasyon arayışındaysanız sizin için derlediğimiz ve yaz renklerine uygun ev aksesuarlarına bayılacaksınız! Sözü daha fazla uzatmadan sizi, bir aksesuardan çok daha fazlasını bulacağınız listemizle baş başa bırakıyoruz!

1. Loş Ortamlar Yaratmak İçin Madame Coco Mavi LED Fener

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Her evde ortama farklı bir derinlik katan ilk unsur, elbette aydınlatmalar oluyor. Bazı aksesuarlar, ortamı doğrudan aydınlatma imkânı sağlamasa da evdeki ortamın daha loş bir hâl almasını sağlıyor. Madame Coco LED Fener de bunlardan biri. Pille çalışan ürün, açık mavi rengiyle sade bir hava yaratıyor. Karanlık ortamlarda sunduğu hafif ve göz yormayan ışığı sayesinde kitap okuma gibi faaliyetler için oldukça elverişli. İç bölgesinde fenerin takıldığı bir adet bölme bulunuyor. Gece lambası olarak çocuk ve yetişkin odalarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Tercihinize göre banyo ya da raflarda bile kullanabilirsiniz.

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2. Duvarları bir anda değiştirecek: Mafewall Yapışkanlı Köpük Duvar Kağıdı

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Duvarlarda düz zeminden ziyade farklılık görmek isteyenler için hem pratik hem kurtarıcı bir ürünle karşınızdayız: Mefawall Yapışkanlı Köpük Duvar Kâğıdı! Ürün; yapışkanlı duvar kağıdı paneli, deseni ve dokusu sayesinde kullanıldığı her ortamda tuğla görünümü havası veriyor. Yapışkanlı kâğıt, duvarlara uygulanmadan önce kolayca ayarlanarak kesilebiliyor. Ayrıca duvarlara yapıştırıldığı andan itibaren dayanıklı yapısını da gözler önüne seriyor. Suya karşı da dayanıklı olduğu için üründe soyulma ya da çıkma gibi problemler yaşanmıyor. Evde; genellikle banyo, salon ve mutfaklarda tercih ediliyor. Tuğla, duvar efekti verdiği için evlerin son derece modern görünmesine de yardımcı oluyor.

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3. Mutfakların vazgeçilmez süsü: Siyah Ahşap 5 Parça Duvar Dekoru

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Duvarla doğrudan bütünleşmiş bir şekilde oldukça estetik bir duruş sergileyen Siyah Ahşap 5 Parça Duvar Dekoru, toplam beş parçadan oluşuyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen tablo, lazer kesimi sayesinde kolayca birleştirilerek mutfaklarda hem esprili hem tarz bir görünüm vadediyor. Pakette sunulan her bir parçanın arkasında çift taraflı bant yer alıyor. Çift taraflı bant sayesinde tablo kolayca duvarda konumlandırılabiliyor. Tablonun her bir parçası sadece kuru bir bezle kolay ve hızlı bir şekilde temizlenebiliyor. Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir şekilde kullanılabiliyor. Demlenmiş kahve detayıyla da çok sıcak bir ortam oluşturuyor.

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4. LED ışıklarla dilediğiniz yeri aydınlatın: Müjgân Peri LED

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LED ışıklarla evde istediğiniz her alanı farklı şekillerde aydınlatabilirsiniz. İster kitaplık ve televizyon ünitelerinde ister duvar ve perdelerde özel LED ışıkları kullanarak çok farklı atmosferler oluşturabilirsiniz. Toplamda beş metre uzunluğa sahip LED ışıklar sayesinde evinizi ya da bahçenizi daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Evin tüm odalarında kullanılabilen ışık, yaz aylarının cıvıl cıvıl havasına da uyum sağlar. Üstelik pille kolayca çalıştırarak kullanabilirsiniz. Yoğun sarı ışığı sayesinde geceleri tuvaleti ziyaret etmek istediğinizde bile yeterli aydınlatmayı sunar. Ayrıca dilerseniz LED ışıkları hem akşamları hem günün erken saatlerinde aktif hâle getirebilirsiniz.

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5. Her alanda kullanabileeksiniz: Messer Üç Ayaklı Lambader

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İnce ve zarif yapısıyla salonlarınıza otantik bir hava katacak Messer Üç Ayaklı Lambader, hem aydınlatma hem dekorasyon anlamında oldukça kullanışlı bir tasarım. 20 watt gücüyle yeterli aydınlatmayı sağlayabilen lambaderin ayakları da ahşap görünümüyle oldukça şık. Sarı renkteki ışığı da gözleri yormuyor. Kullanıcılarından tam not alan lambader hem spor hem şık tarza, evde konumlandığı her alana kolayca uyum sağlıyor. Genellikle salonlarda tercih edilse de yatak odasında kullanılmak için de çok kullanışlı bir ürün. Lambaderin ölçüleri, 120 x 21 x 6 cm. Üstelik ağırlığı da sadece 1,94 kilogram.

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6. Yüzünüzü gülümsetecek kadar şık: OBEV Profesör Tasarım Saksı

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Ev ve bahçelerde kullanmaya oldukça uygun OBEV Profesör Tasarım Saksı, hem esprili hem sıcak bir atmosfer oluşturmak isteyenler için biçilmiş kaftan! Dayanıklı ve uzun ömürlü yapısının yanı sıra 110 gram ağırlığıyla da rahatlıkla taşınabiliyor. Çiçek yetiştirmek için uygun zemini ve fiziki yapısıyla raflar ve balkonlarda da kullanılabiliyor. Figür üzerinde yer alan siyah yuvarlak gözlükler ve bir adet burun çıkıntısı tasarımın sevimliliğini ortaya koyuyor. Göz çizgileri de saksının görünümüne şıklık katıyor. Oldukça şirin ve tatlı bir saksı arıyorsanız ürünü hiç düşünmeden sepetinize ekleyebilirsiniz.

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7. Kedi ve kuş figürlü eğlenceli peçetelik: Thorqart Metal Kağıt Havluluk

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Mutfaklarda ve banyolarda kullanıma uygun Thorqart Metal Kâğıt Havluluk, hem peçetelerin düzenli durmasını sağlıyor hem dekoratif bir görünüm sunuyor. Peçetelik metal profili üzerinde kedi ve kuş figürleri bulunuyor. Hâliyle de ortaya oldukça tatlı ve şık bir görüntü çıkıyor. Tezgâh üstlerinde kullanılan peçeteliğin sağlam materyali suyla temas etse bile zarar görmüyor. Bu sayede pek çok kişinin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ayrıca oldukça ince bir yapıya sahip ve bu yönüyle de fazla yer kaplamıyor. Şık tasarımlı ürüne mutfağınızda yer açmaya ne dersiniz?

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8. Evlerinizin vazgeçilmezi olacak: Çağan Üçlü Tealight Beton Mumluk Set

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Çağan Üçlü Tealight Beton Mumluk Set'i, farklı şekilleri sayesinde evlerin dekoratif tarzında yenilikçi bir çığır açıyor. Salon yatak odası, banyo, kitaplık ve raflarda oldukça kolay ve rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Temizliği de basit ve pratik adımlarla gerçekleştirilebiliyor. Beton materyalden üretildiği için oldukça sağlam, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya sahip. Bu yönüyle de kullanıcılara büyük bir avantaj sağlıyor. 7 x 5 cm ölçüleri sayesinde kolay bir şekilde taşıyabilir, dilediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Set içerisindeki üç farklı boyuttaki mumluğu aynı ya da farklı alanlarda kullanarak evinize şık bir hava katabilirsiniz.

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9. Evde ferah bir hava yaratacak: Dedo Decoration Objects Beton Saksılı Çiçek Seti

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Çok kedili ya da çocuklu evlerde çiçek bakımı oldukça zahmetli bir hâl alıyor. Ancak çiçeklerin görüntüsünü sevenler için Dedo Decoration Objects Beton Saksılı Çiçek Seti, yapay tasarımı sayesinde evin hemen hemen her alanında zahmetsizce kullanılabiliyor. Hem saksı tasarımı hem farklı bir hava yaratan yapay çiçek setleri ev içerisinde botanik bir dokunuşa imza atıyor. Dekorasyon önerileri arasında da her zaman ilk sırada yer alan yapay çiçekler, gerçek olmadıkları için evin ışık gören ya da görmeyen her yerinde rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Siz de doğaya âşık biriyseniz ürünü tükenmeden inceleyin deriz.

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10. Şıklığına hayran kalacaksınız: Otantik Dekoratif 3D Duvar Saati

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Evlerde saat kullanımı, uzun yıllardan beri varlığını sürdürüyor ancak gelişen ve değişen moda anlayışı sayesinde duvar saatleri de günden güne daha modern tasarımlara bürünüyor. Özellikle boş bir duvarı değerlendirmek için büyük ölçülere sahip Otantik Dekoratif 3D Duvar Saati, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Saatin görüntüsü ayna efekti vererek parlak bir görüntü sunuyor. Saatleri belirten rakamlar ise roma rakamlarından oluşuyor. Hem çok şık hem kullanışlı ve otantik tarzda bir saat arıyorsanız modeli inceleyebilirsiniz.

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