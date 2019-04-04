Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın hastalıklarla mücadele ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen kızamık, kolera ve ebola salgınlarında sene başından bu yana en az bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 29 eyaletinden 14'ünde etkili olan kızamık salgınında, 2019'un ilk 3 ayında 41 bin 720 vaka görüldü. Bu vakalardan 761'i ölümle sonuçlandı.

Daha çok çocuklar arasında yaygın olan kızamık salgınına karşı gelecek hafta aşı kampanyası başlatılacak.

Ayrıca ReliefWeb'in son verilerine göre, KDC'de 2019'un ilk 11 haftasında, 6 bin 698 kolera vakası görüldü. Vakaların yüzde 60'ı Kuzey Kivu ve Haut Katanga eyaletlerinde tespit edildiği salgında, 177 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen temmuzda Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine yayılan salgında toplam bin 34 ebola vakası görüldü. Bu vakalardan 624'ü ölümle sonuçlandı. Ayrıca, ebola vakası olduğundan şüphelenilen 66 ölüm daha gerçekleşti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 94 bin 338 kişiye aşı yapıldı.

