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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola can almaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

Son 3 günde 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle temmuz sonundan bu yana ölenlerin sayısı 124'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temmuz sonundan bu yana ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e çıktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında görülen kanamalı ateş vakası 247'ye yükseldi. Bu kişilerden 212'sinin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi. Söz konusu 212 kişiden 7'sinin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 124'e ulaştı.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 65 oldu.

Bu arada, 247 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitirenler otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 21 bin 553 kişiye aşı yapıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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