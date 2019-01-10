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Konsensus son seçim anketi sonucunda Tuncay Özkan sürprizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 10.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

Konsensus son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonucunda CHP'nin İzmir milletvekili Tuncay Özkan, ankette belediye başkanlığı adaylığı için ön plana çıktı.

Konsensus son seçim anketi sonucunda Tuncay Özkan sürprizi!

Konsensus Araştırma Şirketi, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan son seçim anketi sonucunu açıkladı. Son seçim anketi sonuçlarının paylaşıldığı araştırmada, "31 Mart yerel sçeimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı.

CHP'nin mevcut İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istenme oranının yüzde 5,4'te kalması dikkat çekti. Öte yandan, halkın yakından tanımadığı ancak adaylık için ismi geçen Abdül Batur ve Murat Bakan'ın istenme oranı oldukça düşük.

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