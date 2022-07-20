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Konserdeki çevik kuvvet polisleri sosyal medyada gündem olmuştu! Valilikten açıklama geldi

20.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen Gurbetçi Festivali’nde çevik kuvvet polislerinin konser sırasında sahnede önlem aldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerin tartışılması üzerine Afyonkarahisar Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada "Kolluk güçlerimiz güvenlik koordinasyonu sağlamak ve sahneye doğru yönelen kalabalığın oluşturacağı izdihamı engellemek için amirlerin talimatı ile etkinliğin bitiminde gerekli tedbirleri almışlardır" denildi.

Konserdeki çevik kuvvet polisleri sosyal medyada gündem olmuştu! Valilikten açıklama geldi

Emirdağ’da düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un konseri sırasında sahnede çevik kuvvet polislerinin yer alması, sosyal medyada gündem oldu. Eleştiriler üzerine Afyonkarahisar Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

'Emirdağ Gurbetçi Festivali'nde çekilen ve sosyal medyada manipüle edilen görüntüye istinaden basın açıklaması' başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12- 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Emirdağ Belediye Başkanlığı organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın paydaşlığında, otogar alanı içerisinde 15'inci Emirdağ Gurbetçi Festivali düzenlenmektedir. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Gurbetçi Festivali'ne bu yıl yoğun bir katılım gerçekleşmiş ve pazar günündeki etkinliklere beklenenin çok üstünde, 40 bini aşkın vatandaşımız iştirak etmiştir. Bu çerçevede 17 Temmuz tarihindeki etkinliklerin bitişinde, bariyerleri zorlayan ve sahneye çıkmaya çalışan ön taraftaki kalabalığın sahneye yönelmesi ile vatandaşlarımızın zarar görmesini önlemek amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tedbir almak zorunda kalmıştır. Konser, spor müsabakaları, toplumsal olaylar gibi hadiselerde kamu düzenini korumak ve gerekli tedbirleri almak kolluğun asli görevleri arasındadır. Kolluk güçlerimiz güvenlik koordinasyonu sağlamak ve sahneye doğru yönelen kalabalığın oluşturacağı izdihamı engellemek için amirlerin talimatı ile etkinliğin bitiminde gerekli tedbirleri almışlardır. Alınan tedbirlerden sadece son bir dakikalık görüntüyü alarak sosyal medyada negatif algı oluşturabilmek için polisimizi aşağılayan çirkin yakıştırmalarla yapılan paylaşımları akıl ve mantıkla, iyi niyet ve samimiyetle izah etmek mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

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