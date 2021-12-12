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Kontrolden çıkan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

12.12.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yan yola uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, 19.40 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Ömer Metin Gültekin (41) idaresindeki otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

YAN YOLA UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan aydınlatma direğine daha sonra kaldırımın üstünden yan yola uçtu. Kaldırımda herhangi bir yayanın bulunmaması ise faciayı önledi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömer Metin Gültepe ve Hasan B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Ömer Metin Gültepe hastaneye giderken ambulansta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Hasan B. ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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