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Konut yaparken temel kazarken ortaya çıktı! 'İnşaatı durdurduk' Kurtarma kazısı çalışmaları başlatılacak

03.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir vatandaş konut inşaatı için temel kazısı yaptırdığı sırada Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi buldu.

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bir vatandaş, kendi tapulu arazisine konut yaptırmak için kazı çalışması başlattı. Temel kazısı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen insan yerleşkesi ortaya çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından çalışma durdurulurken, arkeologlar tarafından inceleme yapıldı.

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Yapılan kazı çalışmalarında insan yerleşkesinin olduğu alanda altyapı ve su kanalı sistemi dikkat çekerken, döneme ait sikke, mezar, çatı malzemeleri, kiremit ve seramik parçalarına rastlandı. Alan, İlkadım Belediyesi tarafından şerit çekilerek koruma altına alındı.

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"YAKIN ZAMANDA KURTARMA KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Bulunan insan yerleşkesi hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Tepecik Mahallesi’ndeki kazılarda Roma ve Helenistik Döneme ait su kanalı ve bazı yapılar ortaya çıktı. Kazıyı durdurduk. Kazıyı devam ettirmek için bakanlıktan haber bekliyoruz. Oradaki müstakil inşaat da kazı da şu anda durmuş vaziyette. Burası şahıs mülkü. Vatandaş belediyeden ruhsatlı, onaylı arsasında konut yapmak için temel kazarken bu kalıntılara rastladı. Kalıntılar ortaya çıkınca da inşaatı durdurduk. Söz konusu alanda kurtarma kazısı çalışmaları başlatılacak” dedi.

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Yapılacak kurtarma kazı çalışmasının ardından yerleşkenin ne kadar büyük olduğu ve başka yerlere doğru devam edip etmediği de araştırılacak. (İHA)

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Samsun kazı

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