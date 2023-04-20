HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Konya'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Konya'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

20.04.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya bayram namazı saati 2023 yılında da merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan - 23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bayram namazı kılınacak. Konya'da bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar saat bilgisini sorguluyorlar. Peki, Konya'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Konya'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

Konya bayram namazının saat kaçta kılınacağı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber sorgulanmaya başladı. 2023 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan sabahı başlayacak. Konya'da ikamet eden vatandaşlar bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı gibi detayları öğrenmek istiyorlar. İşte 2023 Konya bayram namazı vakti...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023!

Konya'da Ramazan Bayramı namazı saat 06.38'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ankara bayram namazı saati: 06.34
İzmir bayram namazı saati: 06.59
Trabzon bayram namazı saati: 06.06
Bursa bayram namazı saati: 06:49
Kocaeli bayram namazı saati: 06.45
Gaziantep bayram namazı saati: 06:19
Adana bayram namazı saati: 06:27
Adıyaman bayram namazı saati: 06:15
Afyon bayram namazı saati: 06:45
Ağrı bayram namazı saati: 05.54
Aksaray bayram namazı saati: 06.31
Amasya bayram namazı saati: 06.22
Antalya bayram namazı saati: 06.46

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

camii

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

cuma namazı cemaat3

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

cuma namazı cemaat

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Muş, videonun tamamını paylaştı: "Bu açık bir trollüktür"Bakan Muş, videonun tamamını paylaştı: "Bu açık bir trollüktür"
Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!
Sabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçtiSabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Bayram namazı Konya

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.