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KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: Konya Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

09.07.2022 04:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Kurban Bayramı sebebiyle merak konusu oldu. 2022 Kurban Bayramı namazının Konya'da saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet Konya Kurban Bayramı namazı saat bilgisi...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: Konya Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Konya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. Bugün cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazının Konya'da saat kaçta kılınmaya başlayacağı, şehirde yaşayan yüz binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet Konya Kurban Bayramı namazı saat bilgisi.

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı.

Bayram namazı bugün Konya'da cemaatle birlikte saat 06.09'da kılınmaya başlayacak.

Konya'da 06.09'da kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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