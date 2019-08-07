Konya'da DEAŞ operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve daha sonra ülkeye kaçak yollarla giren 4’ü ilçelerde 8’i kent merkezinde 12 şahsı tespit etti.

SABAH DÜĞMEYE BASILDI



Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

5 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

