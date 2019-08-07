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Konya'da DEAŞ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

Konya’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve daha sonra ülkeye kaçak yollarla giren 4’ü ilçelerde 8’i kent merkezinde 12 şahsı tespit etti.

SABAH DÜĞMEYE BASILDI

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

5 KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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DEAŞ Konya

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