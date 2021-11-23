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  4. Konya'da hareketli gece! Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

Konya'da hareketli gece! Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

23.11.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, aynı mahallede farklı sokaklarda park halindeki 3 araç, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakın sokaklarda park halinde olan Abdusselam Ali'ye ait otomobil, Murat Akyurt'a ait hafif ticari araç ile İsmail Akkuş'a ait otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de sokaklara çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi. Bu arada yangınlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Konya
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