HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da iğrenç olay! Otomobilini kullanması karşılığında cinsel istismar…

Konya’da iğrenç olay! Otomobilini kullanması karşılığında cinsel istismar…

22.08.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da akıllara durgunluk veren bir cinsel istismar olayı yaşandı. Otomobilini kullanması karşılığında kız kardeşine 2 yıl istismarda bulunduğu iddia edildi. Skandal olayın Seydişehir ilçesinde Kur'an kursuna giden E.B.’nin, bir hafta önce eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatmasıyla ortaya çıktı.

Konya’da iğrenç olay! Otomobilini kullanması karşılığında cinsel istismar…

Konya'da, kız kardeşi E.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunan V.B. (21), tutuklandı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.’nin, otomobilini kullanması karşılığında, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi.

Seydişehir ilçesinde Kur'an kursuna giden E.B., bir hafta önce eğitmenine, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına aldı.

V.B., ifadesinde, "2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman'dan kahreden ölüm oyunu! Batman'dan kahreden ölüm oyunu!
Osmanlı'da fil ahırı olarak kullanılıyordu, artık çay kahve alınacak! Harabeye dönünce harekete geçildi: "En kısa sürede başlayacak"Osmanlı'da fil ahırı olarak kullanılıyordu, artık çay kahve alınacak! Harabeye dönünce harekete geçildi: "En kısa sürede başlayacak"
Mahallede tacizci nöbeti! 3. kez gelince ortalık karıştıMahallede tacizci nöbeti! 3. kez gelince ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Konya haberler kız kardeş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Yüksek kalıcılık, eşsiz koku! En çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.