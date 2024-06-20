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  4. Konya'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı

Konya'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı

20.06.2024 11:40
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9 günlük bayram tatili devam ederken yollardan acı haberler de gelmeye devam ediyor. Konya'da karşı şeride geçen bir araç başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucunda 2 araçtaki sürücüler ve yanlarında oturan eşleri hayatını kaybetti. 2 çocuk ise yaralandı.

Konya'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

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KATLİAM GİBİ KAZA!

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi’nde meydana geldi. Yusuf Yılmaz’ın (30) kontrolünü yitirdiği 34 HR 0351 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki 01 BJC 05 plakalı otomobile çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

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2 ÇOCUK YARALI

Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart (2) ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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trafik kazası Konya
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