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Konya'da koronavirüs denetimi! Gizli bölmede yakalandılar

03.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Konya'da koronavirüs denetimi! Gizli bölmede yakalandılar

Konya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağı saatinde açık olduğu tespit edilen iş yerlerindeki aramada bazı kişiler üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanırken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 4 iş yerinin sokağa çıkma saatinde açık olduğu ve belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Tütün mamullerinin de tüketildiğinin belirlendiği iş yerlerindeki 87 şahsa sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı kuralına riayet etmemekten işlem yapıldı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

İş yerinde yapılan aramalarda bazı kişiler ise iş yerinin bir köşesine üst üste dizilerek gizli bölme oluşturulan koltukların arasında saklanmış halde bulundu. Yapılan incelemelerde 1 aranan şahıs, 1 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği denetimlerde, 4 iş yeri sorumlusu hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem başlatılırken, iş yerleri faaliyetten men edildi.

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Kaynak: İHA

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