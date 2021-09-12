HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da tıp öğrencisinden 3 Eylül'den beri haber alınamıyor

Konya'da tıp öğrencisinden 3 Eylül'den beri haber alınamıyor

12.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Filistin uyruklu Muhammed Salhab'dan 3 Eylül'den beri haber alınamıyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Konya'da tıp öğrencisinden 3 Eylül'den beri haber alınamıyor

Olay, 3 Eylül Cuma öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab (24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden evine geldi. Öğle saatlerinde tekrar evden çıkan Salhab'ın arkadaşları kendinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Muhammed Salhab’ın gidebileceği yerleri kontrol ederek geniş çaplı bir araştırma başlattı.

KAÇIRILDI İDDİASI

Yapılan arama sonrasında çevredeki görgü tanıklarının ilk ifadesinde Salhab'ın Turgut Reis Caddesi üzerinde zorla bir araca bindirilerek olay yerinden kaçtıkları yönünde oldu. İfadeler doğrultusunda çalışmaları hızlandıran ekiplerin Konya ve çevresinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"DÖRT KİŞİ ARABAYA ZORLA BİNDİRMEYE ÇALIŞMIŞ"

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab'ın okul arkadaşı Filistinli Halit O., “Muhammed ile en son perşembe günü mesai bitiminde saat beş gibi karşılaştık, hastanenin önünde oturduk biraz muhabbet ettik. Ondan sonra ben eve geçtim. Kendisi ise nöbetçiydi çocuk acilde, devir almaya geçti. O gün mesaiyi bitirmiş, sabah haberi geldi Muhammed’den haber alamıyoruz diye. Cuma günü Cuma namazına yakın bir saatlerde kaçırılmış. Bize gelen bilgiye göre, gri bir araç gelmiş içerisinden dört kişi inmiş zorla arabaya bindirmeye çalışmışlar. Daha sonra araç biraz daha ilerlemiş ve ilerinden araca iki kişi daha binmiş ve araç Ankara yoluna doğru devam etmiş” dedi.

Halit O., “Muhammed kardeşimiz çok iyi bir insandı. Kendisi dört dörtlük bir insandı diyebilirim. Hiç kimse ile bir husumeti veya sorunu yoktu bizim bildiğimiz. Hükümet yetkililerinden bir ricamız Muhammed bize en kısa zamanda sağ salim bir şekilde dönsün. Muhammed kardeşimizi gören ya da duyan olursa bütün vatandaşlarımızdan bir tek isteğimiz bu durumu yetkililere bildirsinler” şeklinde çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmî Gazete'de yayımlandı! Uzman erbaşlar da artık bu hakka sahipResmî Gazete'de yayımlandı! Uzman erbaşlar da artık bu hakka sahip
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Feci kaza! Yön levhasına ok gibi saplandıFeci kaza! Yön levhasına ok gibi saplandı
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

11 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Korkunç olayda bir acı haber daha

Korkunç olayda bir acı haber daha

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Çip krizi otomotiv devini vurdu! Üretimi düşürüyor

Çip krizi otomotiv devini vurdu! Üretimi düşürüyor

Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

Pitbull dehşeti! Polis memuru ve gece bekçisi hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.