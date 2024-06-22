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  4. Konya'dan acı haber! 3 çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti: Yaralılar da var

Konya'dan acı haber! 3 çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti: Yaralılar da var

22.06.2024 11:47
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Konya'dan yürek yakan haber! Hafif ticari aracın devrilmesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk kurtarılamadı. Ekiplerin kazayla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

Konya'dan acı haber! 3 çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti: Yaralılar da var

Konya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Kaplan’ın kontrolünü yitirdiği 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp devrildi. Kazada, Abdurrahman Kaplan (29), Selma Kaplan (36), Melek Kaplan (6), Büşra Bite (24), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kübra ve Öykü Bite kardeşler ile Melek Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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