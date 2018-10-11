KONYA FETÖ ABLASI, TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YAKALANDI

FETÖ ABLASI, TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YAKALANDI KONYA?da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün öğrenci evlerinde 'ev ablası' olduğu ileri sürülen Hümeyra B.(30), tüp bebek tedavisi için geldiği bir tıp merkezinde yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ev kadını Hümeyra B., dün merkez Meram ilçesinde bir tıp merkezine gelerek tüp bebek tedavisi olmak için kayıt yaptırdı. Kayıt sistemini gören polis, Hümeyra B.'nin FETÖ terör örgütü üyeliğinden arandığını belirledi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hümeyra B.'yi tıp merkezinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Hümeyra B.'nin örgütün öğrenci evlerinde ?ev ablalığı? tabir edilen görev üstlendiği, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ve kapatılan Bank Asya' da hesabının olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan Hümeyra B.'nin eşi Bilal B.'nin de örgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yaptığı, hakkında örgüt üyeliğinden yasal işlem uygulandığı belirtildi. Görüntü Dökümü --------------------- - Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması - Genel ve detay Haber- Kamera Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))
15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar
İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Saklı cennetin altına keşfedildi! 'Canavar' 30 milyon yaşında
Yeğenini 4 aylık bebeğinin gözleri önünde... 'Gözüm döndü, şeytana uydum'
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Muhtar Kent ismi öne çıktı
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum