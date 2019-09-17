Konya’da Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi

Konya’da Ahilik Haftası etkinlikleri, Ahilik Yürüyüşü ve temsili Şed Kuşanma töreniyle başladı.

Konya’da bu yıl 32.’si düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen “Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı” programları büyük bir coşkuyla başladı. Programda, temsili Sultan Alaeddin’in sarayından, yani Alaadin Tepesi’nden inmesinin ardından mehter takımı eşliğinde, temsili Sultan Alaeddin’in önderliğinde Konya protokolü, esnaf ve vatandaşların yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Kortej halinde Alaaddin Bulvarından başlayan yürüyüş Tarihi Bedesten Çarşısı’nın içinde bulunan Kapu Cami’nin avlusunda sona erdi.

"Ahilik üretimi ve ticareti teşvik eder"

Buradaki programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "32. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamalarına 50 bini aşkın esnaf ve sanatkarımız adına düzenlemiş olduğumuz kutlamalarımızı bugün burada başlatmış oluyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak yöntemlerden birinin Ahilik felsefesinin günümüz şartlarına uyarlanarak yaşatılması olduğunu düşünüyoruz. Ahilik bir toplumun ayakta kalabilmesi, gelişmesi ve iyi yönetilmesi için gereken tüm unsurları içinde bulunduran bir hayat biçimidir. Ahilik üretimi ve ticareti teşvik eder, sosyal adaletin gelişmesine katkı sağlar, ahlakın yerleşmesine hizmet eder,tüketiciyi korur, eğitimi ise ileri taşır. Her yıl yapılan kutlamaların amacı Ahilik kurumunun günümüzün hayat şartlarına uygun törelerini yaşatmak, güzel geleneklerini halkımıza ve esnaf, sanatkarlarımıza duyurmak ve onların her yıl bir araya gelmelerine imkan sağlamaktır. Dolayısıyla geçen sene ilk defa Bedesten içerisinde yapmış olduğumuz bu kutlamalar, bu sene coşkuyla yine burada, sizlerin ev sahipliğinde yapılmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçler içerisinde de daha coşkulu bir şekilde Ahinin makamında Konya Ahilik Haftası’nı daha farklı da kutlayacaktır" dedi.

Karabacak, geçen sene gerçekleştirilen Ahilik kutlama programlarında Konya’nın yılın Ahisini çıkarttığını belirterek, bu sene yine yılın çırağını çıkarma başarısını gösterdiğini söyledi. Yılın çırağının, Kırşehir’de düzenlenecek olan törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alacağını dile getirdi.