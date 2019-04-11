Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen çift yaşamını yitirdi.
Ayaslar Mahallesi'nde yaşayan Emine Ayşe (70) ve Ramazan Öztürk (71) çifti, komşuları tarafından evlerinde hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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