Konya'da kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Konya'nın Meram ilçesinde 35 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meram'a bağlı Alakova Mahallesi'nde bir yavru köpeğin kuyuda havladığını duyan vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru köpeği 35 metre derinliğindeki kuyudan, kurdukları düzenekle çıkardı.
Ekiptekiler yavru köpeğe su verirken, eski su kuyusunun kapatılması için tarla sahibine uyarı yapıldı.
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