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Konya'da motosikletliyi durdurup bıçaklayarak öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:58 | Son Güncelleme

Konya'da motosikletliyi durdurup bıçaklayarak öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Konya'nın Selçuklu ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken durdurulup darbedilerek 10 yerinden bıçaklanan Hasan Şengönül'ün öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Tosun, tutuksuz sanık Bayram K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, daha önce verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek sanık Mustafa Tosun'un "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, Bayram K'nin "eyleme iştirak ettiğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmaması" sebebiyle hakkındaki davanın düşürülmesini istedi.

Tosun'un avukatı Yahya Danışman, sanığın 2 yaşında annesini 13 yaşında babasını kaybettiğini, dedesinin himayesinde büyüdüğünü, 2 yıl önce de "Babanın arkadaşıyım." diyen maktul Hasan Şengönül'le tanıştığını söyledi.

Danışman, maktulün metruk bir binada alkol almasının ardından uyuyakalan müvekkiline cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Tosun'un yaşadığı olayın etkisiyle sinirli bir şekilde maktulün arkasından dışarı çıktığını, motosikletiyle kaçmak isteyen Şengönül'ün peşinden gittiğini belirten avukat Danışman, "Maktul burada da Mustafa’nın hassas olduğu anne ve babasına hakaret etmiştir. Mustafa 20 yaşında genç bir delikanlıdır, ağır bir cinsel saldırıya, ardından hakarete maruz kalmıştır. Babası yerine koyduğu kişinin bu ağır davranışı, anne ve babasına küfürleri ağır tahrik durumunu göstermektedir." diye konuştu.

- "Hasan amcayı çok seviyordum"

Tosun da savunmasında, "Hasan amcayı gerçekten seviyordum. Babam yerine koymuştum. Öldürmeyi, böyle bir şey olmasını istemezdim." ifadesini kullandı.

Bayram K'nin avukatı Emek Şanlı da müvekkilinin eyleme iştirak etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümlerini göz önünde bulundurarak, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Tosun'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, ayrıca Bayram K'nin de "eyleme iştirak ettiğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmaması" gerekçesiyle davasının düşürülmesini kararlaştırdı.

- Olay

Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi'nde, 23 Şubat 2017'de, motosikletiyle seyir halindeyken 2 kişi tarafından durdurulan Hasan Şengönül (65), darbedilip 10 yerinden bıçaklanmış, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, ara sokaklara kaçan Mustafa Tosun'u kısa sürede yakalamış, Tosun'un arkadaşı Bayram K. ise olaydan 2 saat sonra evinde gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanmış, Bayram K. 31 Ekim 2018'de tahliye edilmişti.

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