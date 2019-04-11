HABER

Konya'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Konya'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kurayla belirlendi

Konya'nın Ilgın ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar, kura ile belirlendi.

İlçeye bağlı Tekeler Mahallesi'nde muhtarlık için 2 aday yarıştı. 143 seçmenin bulunduğu mahallede 138 seçmen oy kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı seçimde adaylar 68'er oy aldı. Oylar eşit çıktığı için yeniden sayım yapıldı ancak sonuç değişmedi.

Bunun üzerine İlçe Seçim Müdürlüğünden görüş istendi ve sandık kurulunca kura çekilmesine karar verildi. Çekilen kura sonucunda 2004-2014 yılları arasında 10 yıl muhtarlık yapan 55 yaşındaki Ali Cengiz Ceylan, muhtarlığı kazandı.

Diğer aday Adem Kayış ise İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, talebi reddetti.

Ilgın Adliyesinde mazbatasını alarak göreve başlayan Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ilgın'a bağlı 19 kilometre uzaklıkta bir Yörük mahallesinde yaşadıklarını söyledi.

Mahallede 143 seçmen olduğunu ifade eden Cengiz, "İki aday olarak seçimlere katıldık. Geçerli oylar eşit çıktı ve sandık kurulunca kura çekildi. Kura bana çıktı. Şu anda mahallemizde kazanan ya da kaybeden yoktur. Çünkü oylarımız eşittir. Hedefimiz ormanımızı büyüterek yeşil bir mahallede yaşamak. Muhtarlığı devraldıktan sonra yola devam diyorum. Mahallemize hayırlı olsun." diye konuştu.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Başkan Ayhan Yılmaz semt pazarını denetlediBaşkan Ayhan Yılmaz semt pazarını denetledi
Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyonBursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adem kayış ali cengiz ceylan Eşit Oy Ilgın Konya kura tekeler Tekeler mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! Karar verildi...

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.