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  4. Konya'da tespih koleksiyonunu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Konya'da tespih koleksiyonunu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

31.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 500 bin lira değerindeki tespih koleksiyonunu çaldıkları öne sürülen iki zanlı yakalandı.

Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'ndeki iş yerine gelen kişi, koleksiyonunu arkadaşlarına göstermek amacıyla aracına gittiği sırada bagaj kapağının açık olduğunu ve içinde bulunan 500 bin lira değerindeki antika tespih ve kolyelerinin çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, antika olduğu ve koleksiyon değeri taşıdığı belirtilen tespihleri bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera kayıtlarını incelemelerinin ardından şüpheliler A.K. ve A.Y'nin çaldıkları antika tespihleri iş yerine satmaya götürdüklerini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tespihleri satmaya çalışan A.K. ve A.Y. ile alıcı olan M.F, K.Y, E.B. ve T.M'yi suçüstü yakaladı.

A.K'nin çeşitli suçlardan 4, A.Y'nin de iki kaydının olduğu, M.F'nin 4, E.B. ve T.M'nin iki, K.Y'nin de bir suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden A.K. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.F, K.Y, E.B. ve T.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kıymetli doğal taşlardan yapılmış tespih ve kolyeler sahibine teslim edildi.

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Konya tespih koleksiyon

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