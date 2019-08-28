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Kooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde 2 yıl önce kurulan, çoğunluğu kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatifinin üyeleri, ev yapımı kışlık domates konservesiyle üretime başladı.

Kooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladı

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde 2 yıl önce kurulan, çoğunluğu kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatifinin üyeleri, ev yapımı kışlık domates konservesiyle üretime başladı. Kadınların yeni hedefi ahlat meyvesinden sirke üretmek.
Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çoğunluğu kadın 110 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın desteğiyle, ayrıca üyeler arasındaki ziraat mühendisleri ve tecrübeli ev kadınlarının öğreticiliğinde, çeşitli konularda bilgilendirildi. Eğitim sonrası geçen kooperatif üyeleri, ilk olarak ev yapımı domates konservesiyle üretime başladı. Menemen'in Çukurköy ve Foça'nın Gerenköy mahallelerinden temin edilen 1, 5 ton domates, kooperatif üyelerince kaynatılıp, 2 bin kavanoza doldurulmaya başlandı. 80 üyenin katıldığı ilk mesaide, az sayıdaki erkek üyelerle birlikte taşıma, kesme, kıyma makinesinden geçirme, kaynatma, kavanozlara doldurma ve vakumlama işlemleri el birliğiyle yapıldı. Acıkanlar karınlarını yine gönüllü kadın üyelerin yaptığı pişi ve çay ile doyurdu.
YENİ HEDEF; AHLAT SİRKESİ VE MANTAR ÜRETİMİ
Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, "İlk üretim olarak kavanozlara, geleneksel anne modeli domates yapıyoruz. Çok keyifliyiz. Aramızda genç, yaşlı her meslek grubundan üye var. Hep birlikte üretiyoruz. Çukurköy'ün yemeklik, Gerenköy'ün sanayi tipi domatesini harmanladık, kışlık domates yapıyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 5-8 Aralık'ta Ankara'da ortaklaşa düzenlenen bir fuara davet edildiklerini, ürünlerini burada piyasaya sunacaklarını belirten Aktuğ, "Bizim 2 bin kavanoz domatesimiz var. Ayrıca ahlat sirkesi üreteceğiz. Ahlat sirkesi, anne sütünün bir tık altında bir ürün. Foça dağları ahlatla dolu. Ahlat meyvesi değerlendirilmiyor, kadınlarımız boşta duruyordu. Şimdi onları buluşturacağız. Çok yararlı bir ürüne dönüştürüyoruz. Yakında mantar üretmeye başlayacağız. Foça, denizi ve balığının yanı sıra mantarıyla da tanınacak. Üyeler olarak birimiz diğerinden üstün değiliz. Eşit paydaşlarız. Bugün ne kadar masraf olduysa paylaşıyoruz. Ürettiklerimizden elde edilecek geliri de eşit olarak paylaşacağız. Başaracağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.
Kooperatif üyesi kadınlardan Ayla Gülay, üretmekten mutluluk duyduklarını, hedeflerinin Foçalı bütün üretici kadınlarla bir araya gelerek üretmek olduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLI

Kooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladıKooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladıKooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladıKooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladı

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